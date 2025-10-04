Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los cuatro alcaldes vivos, Albistur, Elorza, Izagirre y Goia, en la última Semana Grande JOTI DÍAZ

Alcaldes donostiarras para un cambio de época

San Sebastián es un modelo de enorme pluralidad social y política con tres regidores del PNV, uno de EA, uno del PSE y uno de EH Bildu

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Donostia ha tenido seis alcaldes desde el inicio de la democracia: Jesús María Alkain (1979-1983), del PNV; Ramón Labaien (1983-1987), también del ... PNV; Xabier Albistur (1987-1991), de Eusko Alkartasuna; Odón Elorza (1991-2011), del PSE; Juan Karlos Izagirre (2011-2015), de EH Bildu; y Eneko Goia (2015-2025), del PNV. A la lista hay que añadir al socialista Ramón Jáuregui y al nacionalista vasco Iñaki Alkiza, que fueron presidentes de la Gestora Municipal de San Sebastián que precedió en 1978 a las primeras elecciones municipales democráticas según los resultados de los comicios generales de 1977. Fue un ayuntamiento provisional que sustituía a la última Corporación franquista presidida por Fernando de Otazu, que también fue procurador en Cortes.

