La vajilla rota

Pedro Sánchez asume los incumplimientos con Junts y se propone enmendarlos en los próximos días con decisiones que intentarán recomponer los puentes rotos. El objetivo ... es bien difícil, pasa por reconstruir la relación y recuperar un mínimo de confianza perdida. El presidente ha tomado seguramente nota de la concentración del PP el pasado domingo en Madrid, en una enésima exigencia de exigir su dimisión, con el frente de la corrupción en el centro del escenario y una derecha hipermovilizada, ruidosa y furiosa. Una manifestación que, no lo olvidemos, vino precedida por un singular encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y la patronal catalana, a la que se pide que facilite un camino de cooperación en todo el centroderecha que pasa por el reencuentro entre los populares y los antiguos convergentes. Con su autocrítica, Sánchez busca cortocircuitar el cortejo entre el PP y Junts. Esa es la pretensión colateral de sus palabras esta mañana.

No lo tiene nada fácil Sánchez, consciente de que la única tabla de salvación de la legislatura pasa por enderezar el diálogo con Junts. Pero solo el reconocimiento de que existen incumplimientos reactiva el debate sobre la viabilidad del actual Gobierno en minoría parlamentaria. Hay numerosos capítulos en la carpeta pendientes de abordarse y Junts va a poner un precio elevado. Con el actual divorcio, no habrá nuevos Presupuestos y la legislatura entra en vía muerta, sin margen real para aprobar leyes. Si el Gobierno mueve ficha en el tablero, colocará de nuevo la pelota en el tejado de Carles Puigdemont, con el que incluso no descarta tener un encuentro bilateral. Esta foto, cargada de riesgos para el presidente, vendría ser la última bala antes de dar por finiquitada esta aventura. No hay nada previsto, insisten todos, pero es evidente que la fuerza simbólica de esta imagen marcaría un auténtico cambio de rasante.

Si para Sánchez este asunto le adentra en un verdadero campo minado, para Junts la situación es también considerablemente compleja. Una parte relevante de la sociología soberanista catalana siente verdadera aversión hacia la posibilidad de una mayoría PP-Vox, que entienda como una afrenta al sentimiento nacional catalán. Pero, a la vez, el crecimiento de la ultraderecha de Aliança Catalana le come terreno progresivamente a Junts y le obliga a endurecer su discurso en temas como la inmigración y la seguridad. Algo que, por otra parte, es un fenómeno general en los partidos tradicionales -veáse el PNV- que quieren evitar fugas de descontento social.