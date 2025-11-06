Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La última bala

Solo una 'excepcional' reunión entre Sánchez y Puigdemont podría evitar el colapso de la legislatura que augura el bloqueo de Junts al Gobierno

Alberto Surio

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:10

«Se aferran al poder, pero no pueden gobernar». Mìriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, ha anunciado esta mañana la decisión de ... su partido de bloquear todas las iniciativas legislativas en curso del Gobierno, hasta 21 leyes. Solo podrán tramitarse aquellas que habían sido negociadas antes del último anuncio de ruptura de Carles Puigdemont. El resto va a decaer automáticamente. La dirigente soberanista catalana lo ha dejado claro. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido la iniciativa legislativa, está en minoría en el Parlamento y no va a poder sacar adelante ningún proyecto. Se desvanece así, al menos en teoría, la posibilidad de negociar proyecto a proyecto, aunque sea un infierno permanente. El anuncio de Nogueras hoy ha activado ya todas las alarmas. Es el principio del fin de la legislatura salvo que ocurra algún acontecimiento extraordinario.

diariovasco La última bala