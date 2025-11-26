Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tomar la iniciativa

El nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado debería servir para rebajar la división pero quizá ya es demasiado tarde

Alberto Surio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:39

El Gobierno de Pedro Sánchez toma la iniciativa con la propuesta de nombramiento de Teresa Peramato, una fiscal general progresista de prestigio reconocido. Lo hace ... con un perfil de difícil contestación, experimentado muchos años en la fiscalía, con un acreditado compromiso en la lucha contra la violencia de género y un talante de diálogo. Le va a resultar complicado al PP mantener en el tiempo un discurso catastrofista e hiperbólico de oposición sin pasarse de frenada en este asunto. Pero ayer mismo comprobamos que los populares cambian de discurso a la velocidad del rayo. El tono medido de Miguel Tellado –que en un principìo reaccionó con 'cautela' al nombramiento– duró solo 15 minutos y cambió de registro cuando la portavoz parlamentaria del grupo, Ester Muñoz, preguntó a la nueva fiscal si va a cometer delitos si se lo pide Sánchez.

