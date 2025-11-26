Tomar la iniciativa

El Gobierno de Pedro Sánchez toma la iniciativa con la propuesta de nombramiento de Teresa Peramato, una fiscal general progresista de prestigio reconocido. Lo hace ... con un perfil de difícil contestación, experimentado muchos años en la fiscalía, con un acreditado compromiso en la lucha contra la violencia de género y un talante de diálogo. Le va a resultar complicado al PP mantener en el tiempo un discurso catastrofista e hiperbólico de oposición sin pasarse de frenada en este asunto. Pero ayer mismo comprobamos que los populares cambian de discurso a la velocidad del rayo. El tono medido de Miguel Tellado –que en un principìo reaccionó con 'cautela' al nombramiento– duró solo 15 minutos y cambió de registro cuando la portavoz parlamentaria del grupo, Ester Muñoz, preguntó a la nueva fiscal si va a cometer delitos si se lo pide Sánchez.

No lo va a tener fácil Teresa Peramato, Una importante parte de la derecha, bien conectada con la Judicatura, ha establecido un punto de no retorno en su estrategia de acoso y derribo a Sánchez. Y no va a parar hasta lograrlo, aunque tenga que poner en circulación bulos y mentiras. Todo vale. La caída de Álvaro García Ortiz ha sido una pieza ganada en el tablero, al menos provisionalmente hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso. Pero puede que el relevo en la Fiscalía proporcione a Sánchez un balón de oxígeno en un momento crítico en el que los escándalos por los casos de corrupción colocaban al PSOE en una posición de extraordinaria vulnerabilidad.

La elección debiera ser un momento para sosegar los ánimos y cicatrizar heridas. La polarización social y política trasladada al ámbito judicial es veneno que solo sirve para deslegimar la confianza en el sistema. Pero en España el lenguaje del odio se está extendiendo aceleradamente. Lo ideal sería salvar a la Justicia del naufragio. Lo triste es que puede ser demasiado tarde.