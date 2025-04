La 'revolución' era la distensión

Si una imagen vale mil palabras, la fotografía del saludo más que cordial entre Eneko Andueza y Arnaldo Otegi es una expresión gráfica de la ' ... revolución' registrada en la política vasca en los últimos tiempos. El ambiente distendido de la reunión entre el PSE y EH Bildu tuvo como preámbulo este momento. No llegó seguramente al prolongado abrazo con el que Otegi saludó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando éste visitó Txillarre el 8 de septiembre de 2018 y le agradeció su compromiso en la búsqueda de la paz. El mismo Zapatero se quedó sorprendido del gesto y entre ambos ha surgido una sorprendente línea de complicidad. La historia de Euskadi se escribe también con estos párrafos inesperados.

Podrá haber desacuerdos muy de fondo, pero hay determinadas escenografías que son determinantes y describen todo un relato. La política vasca ha superado la página del pasado y está en otro tiempo bien distinto a los años feroces de la violencia, afortunadamente. Quien no lo quiera ver se va a quedar en el córner. El alivio es evidente pero también exige hilar fino para no pasarse de frenada ni perder la perspectiva.

El tránsito puede hacerse bien o dejando agujeros en el camino. Ambas partes tienen razones para medir los pasos y no correr más de lo necesario. El PSE, porque una parte de su mundo sigue vital y culturalmente a años luz de EH Bildu, a pesar de que la izquierda independentista pise las alfombras, se haya puesto la americana y hasta le siente bien. Y Bildu porque, a pesar de su discurso posibilista, tiene la asignatura pendiente que tiene respecto a lo que fue ETA. Y no es un detalle menor porque es lo que le impide tejer aliados de gobierno.

El encuentro marca un ambiente de confianza, de discrepancia respecto a la reforma estatutaria y de discreción sobre la misma. Andueza fija distancias con el derecho a decidir y pone el énfasis en los derechos sociales. Su claridad en este asunto contrasta con los elogios que recibe EH Bildu en el PSOE en Madrid. Tanto Otegi como Esteban saben que el nuevo estatus solo es posible con Sánchez en La Moncloa. Nada nuevo bajo el sol. El pacto sobre el autogobierno se está cocinando y se atisba un cambio de rasante. Sería deseable que los interlocutores fueran sinceros y no intentaran engañarse. Quizá porque, tarde o temprano, todos saben que en política no hay amores apasionados. Puede haber emociones, claro. Pero lo que funcionan son los intereses. A los socialistas no les conviene nada que ponga en riesgo su alianza con el PNV. Aitor Esteban lo sabe de primera mano.