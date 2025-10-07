Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La pulsión y la presión

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 06:40

Las Juntas de Gipuzkoa aprobaron varias mociones pactadas por PNV y EH Bildu a favor de que el nuevo estatus de autogobierno reconozca el derecho ... a decidir de la ciudadanía vasca y la condición nacional de Euskal Herria. Nada nuevo bajo el sol. En Gipuzkoa, PNV y EH Bildu siempre han compartido una estrategia de corte soberanista. Pero al hacerlo ahora, en el contexto de negociación de una reforma estatutaria, la declaración mete una doble presión. Primero, al PSE, que ya ha advertido de que el derecho de autodeterminación, se llame como se llame, es una línea roja que no traspasará. Y, en segundo lugar, al propio Aitor Esteban, que ha construido su liderazgo sobre un pacto tácito con los jeltzales guipuzcoanos en el que algunas áreas –el tema del euskera, por ejemplo, de la mano de Markel Olano– están bajo el registro de la línea más soberanista. ¿Lo estará la discusión del estatus? No parece, pero algunos lo quieren...

