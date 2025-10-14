Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Palabras como puños

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 06:37

Los graves incidentes en Vitoria el domingo ante un acto de la Falange descubren que, pese a pasar la página de ETA en 2011, las ... actitudes violentas e intimidatorias no han desaparecido del todo de nuestros genes y rebrotan en ciertas coyunturas. Vivimos ahora un contexto 'caliente' en el que el auge de la extrema derecha empieza a tocar una fibra que hay que gestionar desde la democracia, no desde el odio ni el resentimiento. El envalentonamiento ultraderechista es un fenómeno sociológico y generacional que interpela a cualquier demócrata. El intento de legitimación del franquismo a muchos nos alarma. El relato ultra que exculpa la dictadura de Franco es un disparate que pone los pelos de punta a cualquiera.

