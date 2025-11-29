Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La memoria como bandera

La humanidad e institucionalidad del acto de Gernika se han visto desenfocadas por los prejuicios

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:05

Gernika fue el escenario de una reparación histórica cargada de humanidad. La del presidente alemán mostrando empatía con las víctimas del bombardeo de Gernika. Hay ... fotos que sirven para la concordia. La paradoja es que, junto a esta imagen, se proyectaron algunos mensajes más divisivos que integradores. El jeltzale Aitor Esteban lamentó que el rey Felipe VI viniera solo como «acompañante» al homenaje, describió a la Monarquía parlamentaria como heredera del franquismo y le afeó por no hacer un gesto de perdón. Una vieja idea, de que España es responsable de aquella atrocidad de la Legión Cóndor, cuando cualquiera con una mínima noción de historia sabe que el Estado español legítimo en 1937 era el de la Segunda República contra el que se sublevó una parte del Ejército. El nacionalista Manuel de Irujo era ministro en el Gobierno de la República que encargó a Picasso el cuadro para dar denunciar aquella barbarie ante el mundo.

