Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entre líneas

Fatiga de materiales

Sánchez recibe oxígeno político mientras Feijóo lo fía todo a un tremendismo hiperbólico que empieza a tener sus límites

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La luz verde este miércoles del Congreso al embargo de armas a Israel y a la ley de movilidad sostenible ha dado un balón de ... oxígeno político al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que se constataba su fragilidad parlamentaria y ya sonaban las trompetas de la derrota final. Que es un Ejecutivo débil lo sabemos desde el día en el que nació, en minoría, sin un programa estratégico alternativo. Y con apoyos muy dispares que chocan entre sí, como lo muestra la colisión de intereses que libran entre sí Podemos y Junts per Catalunya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  4. 4 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  7. 7

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  8. 8 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  9. 9

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  10. 10 Un jabalí se pega un baño y retoza en la playa de Santiago de Zumaia: «Era bastante grande»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fatiga de materiales