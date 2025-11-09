En busca del marco perdido

La semana se ha precipitado con acontecimientos rápidos en estas vísperas del 50 aniversario de la muerte de Franco. En un momento en el que ... la democracia española está gravemente herida por el descrédito social hacia la política y las instituciones, la ultraderecha populista y antisistema cabalga al galope en toda Europa y también toca a la puerta de la Península Ibérica en este otoño templado. Las cinco décadas tras la muerte del dictador no podían llegar en una circunstancia tan perversa para la salud de los sistemas públicos. La memoria democrática de lo que pasó hace 50 años en este país apenas llega a las nuevas generaciones mientras las redes sociales construyen su propio marco de simplificación.

La semana comenzó con un plato fuerte: la dimisión a cómodos plazos de Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Comunidad valenciana, que ha tenido que hacerse a un lado para evitar la quema política de Alberto Núñez Feijóo, ya atrapado por la táctica perversa de Vox en su estrategia por asfixiar la autonomía estratégica del PP. Los populares sienten la tenaza de Vox cada vez más cerca, lo que complica de forma extraordinaria su futuro.

La bronca valenciana siguió con la entrevista con el rey emérito Juan Carlos a una periodista francesa, que vuelve a ahondar en la senda del despropósito haciendo un flaco favor a su hijo el rey Felipe VI. Determinadas confesiones de Juan Carlos hacen un objetivo daño a la propia Casa Real. La controversia ha proseguido con el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, un enredo en el que no está nada claro que la Justicia encuentre la prueba palpable y precisa de que el fiscal general filtró deliberadamente un secreto fiscal que afectaba a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para hacer frente a un bulo falso.

La izquierda ve en Mamdani un referente pero necesita un estilo alejado del lenguaje de madera de la política

La cuarta protagonista es Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, que ha confirmado una vez más la solemne ruptura con el Gobierno de Sánchez al anunciar que votarán en contra de todas las nuevas iniciativas que presente en el Congreso y que este divorcio «es irreversible». Una fractura que, si no tiene marcha atrás, obligará a Sánchez a medio plazo a adelantar las elecciones, probablemente en 2026. El quinto personaje es el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contento porque el informe de la UCO le libra por ahora de un proceso penal, aunque esparce sombras sobre su relación con Koldo que son políticamente muy nocivas. La política española está en semejante nivel de barrizal y la UCO se ha convertido, para unos, en la garantía del sistema y, para otros, en el Tribunal de la Santa Inquisición que condena en la hoguera con indicios, ni siquiera con pruebas concluyentes.

La resiliencia de Sánchez

La apuesta del presidente del Gobierno por cumplir su mandato, pase lo que pase, es una demostración de resistencia y resiliencia que puede chocar con los límites del principio de realidad. Con Junts y Podemos claramente en las bancadas de la oposición, y sin Presupuestos, el Gobierno va a naufragar en todos sus proyectos que necesiten tener un apoyo mayoritario en el Congreso. La legislatura se encuentra en la práctica colapsada, pero previsiblemente el presidente tiene la sensación de que aún tiene margen de maniobra para gestar un marco ideológico más favorable, más idóneo, para activar al campo progresista.

En este ambiente de incertidumbre, la izquierda vuelve a necesitar una baza de movilización, como en su momento ha sido la bandera de Palestina. Y ven en el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un referente interesante para hacer frente al trumpismo. Pero la victoria de Mamdani responde a la propia sociología diferente de la Gran Manzana. Son la excepción a la regla. Nueva York no es Estados Unidos. Pero la conclusión que puede extraerse es que existe una amplia parte de la ciudadanía urbana a la que le horroriza la ultraderecha que está dispuesta a pararle los pies en las urnas. Entre ellos, muchos jóvenes. Pero hay que ofrecerles alternativas distintas, con un estilo directo, alejado del lenguaje de madera de la política tradicional.