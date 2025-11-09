Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

En busca del marco perdido

Análisis ·

El bloqueo de la legislatura española tras la apuesta de Junts por cortocircuitar al Gobierno de Sánchez desgasta al sistema y beneficia a la ultraderecha

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

La semana se ha precipitado con acontecimientos rápidos en estas vísperas del 50 aniversario de la muerte de Franco. En un momento en el que ... la democracia española está gravemente herida por el descrédito social hacia la política y las instituciones, la ultraderecha populista y antisistema cabalga al galope en toda Europa y también toca a la puerta de la Península Ibérica en este otoño templado. Las cinco décadas tras la muerte del dictador no podían llegar en una circunstancia tan perversa para la salud de los sistemas públicos. La memoria democrática de lo que pasó hace 50 años en este país apenas llega a las nuevas generaciones mientras las redes sociales construyen su propio marco de simplificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En busca del marco perdido