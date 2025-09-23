Aprieta pero no ahoga

Comenta Compartir

Cataluña y Euskadi forman la cara y la cruz de una misma moneda con dos miradas diferentes, que no necesariamente antagónicas. El primer traspaso de las políticas integrales de Inmigración a Cataluña no va a salir por el maximalismo de Podemos, que va a tumbar la iniciativa con la excusa de que es «racista» y «xenófoba». El reproche empieza a devaluarse y a convertirse en un lugar común como arma arrojadiza. Pero escuece en la izquierda. Las palabras nunca son inocuas. El revés es un golpe severo para el bloque de investidura que apunta a la línea de flotación del diálogo entre el PSOE y Junts.

Por eso, José Luis Rodríguez Zapatero –el negociador– está sudando la camiseta para evitar la ruptura del proceso. La clave es mantener la llama, por escasa que sea. El balance es que no se avanza. Pero tampoco se rompe definitivamente. Algunos que conocen cómo van las reuniones en Europa dicen que, a pesar del pesimismo que trasmiten los protagonistas, tienen la sensación de que Zapatero tiene abducido al expresident. Puigdemont aprieta mucho pero no ahoga.

Euskadi ofrece el contrapunto y, aunque no es oro todo lo que reluce, el modelo funciona. El Estatuto entra en su recta final y el proceso que se avecina va a ser muy complejo, en lo técnico y en lo político. Asistimos a un tira y afloja que ha marcado su desarrollo desde un principio y que sitúa la llave del mismo en el terreno de la conveniencia. Un ejemplo: la cesión de los puertos de interés general y de los aeropuertos que, más allá de que figuren en el calendario, genera un considerable recelo en sectores de la Administración central, que temen que se pierda competitividad. La inercia del Estado es muy profunda. Lo vemos con la transferencia de las coberturas de desempleo. Ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ha hecho falta llegar hasta el último minuto para que cuaje un pacto que debe cumplirse. Cambiar de chip va mucho más lejos que un acuerdo en el BOE.