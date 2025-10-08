Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece en el Congreso. EFE

Albares niega que el acuerdo por Gibraltar sea una renuncia a la reclamación española del Peñón

El ministro de Asuntos Exteriores pide apoyo al PP para que el texto sea aprobado en el Europarlamento

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Cuatro meses después de que España y la UE sellaran con Reino Unido el histórico acuerdo para el estatus de Gibraltar tras el 'brexit', el ... ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudió al Congreso para dar cuenta del mismo. El responsable de la diplomacia española pidió al PP apoyo para que el texto reciba la luz verde en el Europarlamento al mismo tiempo que negó que fuera una renuncia a la soberanía española del Peñón. «No renunciamos ni renunciaremos nunca», zanjó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  4. 4 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  7. 7

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 Elkano Txiki de Getaria triunfa con la ensaladilla rusa
  10. 10 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Albares niega que el acuerdo por Gibraltar sea una renuncia a la reclamación española del Peñón

Albares niega que el acuerdo por Gibraltar sea una renuncia a la reclamación española del Peñón