Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 IE/África Center

Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo

El exministro ha asegurado en las últimas horas que la mujer de Sánchez «gestionó» la operación mientras que su asesor insinúa que llegó a cobrar un millón por ello

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:31

Comenta

Air Europa entra al cara a cara con José Luis Ábalos y Koldo García después de las gruesas acusaciones de ambos en diferentes declaraciones ... antes de entrar en prisión en las que han llegado a insinuar que Begoña Gómez pudo cobrar hasta un millón de euros por «gestionar» el rescate del Gobierno a la aerolínea por valor de 475 millones durante la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  3. 3

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  4. 4

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  5. 5 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  6. 6 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»
  9. 9

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  10. 10 Fox vuelve a nacer en Aiako Harria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo

Air Europa niega haber pagado a Begoña Gómez por el rescate tras las acusaciones de Ábalos y Koldo