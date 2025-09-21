Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Adriana Lastra, sentada en uno de los bancos de los jardines de la Plaza de España, en Oviedo, donde está la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. Mario Rojas
Adriana Lastra. Delegada del Gobierno en Asturias

«No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»

«En el primer semestre de 2026 ya se podrían licitar perfectamente las obras de la estación intermodal de Gijón»

Daniel Fernández

Oviedo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:07

Adriana Lastra cumple un año al frente de la Delegación del Gobierno en Asturias y hace balance con mirada crítica y optimista a la vez. ... En la continuación de esta entrevista con EL COMERCIO, la dirigente socialista aborda los grandes retos de la comunidad. Con tono directo, Lastra reivindica la gestión socialista en un contexto complejo, marcado por la necesidad de inversión y la pugna entre partidos.

