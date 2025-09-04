Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont AFP

El abogado general del TJUE avala que la Eurocámara retirara a Puigdemont la inmunidad

Aunque el dictamen de Szpunar no es vinculante, los jueces del TJUE siguen sus recomendaciones en una gran mayoría de los casos

C. P. S.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:48

El expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha sufrido un nuevo revés. Esta vez de la mano del Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE). Su abogado general, Maciej Szpunar, ha avalado este jueves, 4 de septiembre, la decisión que tomó la Eurocámara en el año 2021 de retirarle la inmunidad parlamentaria como respuesta al suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 17 muertos y una veintena de heridos, dos de ellos españoles
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  8. 8

    Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  10. 10

    Pradales defiende una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El abogado general del TJUE avala que la Eurocámara retirara a Puigdemont la inmunidad

El abogado general del TJUE avala que la Eurocámara retirara a Puigdemont la inmunidad