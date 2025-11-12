Abascal pone a Feijóo sus condiciones para investir a Pérez Llorca: «¿Se va a comprometer a pedir presas sin miedo a que le llamen negacionista?»

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, se ha dirigido este miércoles en el pleno del Congreso al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ... ha desvelado lo que podrían ser algunas de las condiciones para que los 13 diputados de su partido en Les Corts voten la investidura de Juanfran Pérez Llorca como president de la Generalitat.

Abascal había sido interpelado previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le había pedido que propiciara elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana. En su turno, el líder de Vox le ha contestado: «Me comprometo a ir a elecciones en Valencia», ha dicho. Un momento después, eso sí, ha aclarado: «si usted hace lo mismo señor Sánchez, y desconvoca las Cortes y convoca elecciones».

«Sánchez cuando se baja del Falcon viene aquí y pide elecciones en Valencia. Es evidente que no quiere que (PP y Vox) lleguemos a un acuerdo y es evidente. Sánchez cree que tienen que votar los españoles de la Comunitat Valenciana, y es verdad, tienen que votar en unas elecciones generales junto al resto de España», ha señalado.

Abascal ha dicho comprometerse a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunitat «un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles». «Usted dice que no hay que tener miedo a darle voz a los ciuadadanos, son sus palabras, Repítaselo y convoque elecciones, o cállese y déjenos a los demás reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por su negligencia y sus acciones criminales».

También se ha dirigido al PP para pedirle un pacto en el que hagan «presas y diques en Valencia para que no mueran españoles». «¿Cree que al menos eso lo podremos pactar?», ha preguntado dirigiéndose a Núñez Feijóo. «Nos da igual que nos llamen negacionistas. ¿Su candidato (en alusión a Pérez Llorca) podrá comprometerse a las obras que necesita Valencia y a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista y sin miedo a una nueva campaña de linchamiento desde el Palacio de la Moncloa y desde medios afines a Génova 13 (sede del PP en Madrid)?», ha preguntado.

El líder de Vox ha incidido en el hecho de que el PP pueda llegar a acuerdos con su partido en CCAA como la valenciana, Murcia y Baleares, y que sean imposibles en Extremadura. «¿Como se puede viajar por el país explicando una cosa distinta en cada región?», le ha preguntado.

Sánchez había aprovechado su comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso de los Diputados para pedirle al líder de Vox, Santiago Abascal, que no pacte con el PP y que propicie la celebración de elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana.

Sánchez ha subrayado la «gran paradoja y contradicción» que supone los grupos de la oposición lleven siete años «pidiéndonos elecciones anticipadas» y en cambio «no las convocan en Valencia después de la mayor tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la dana».

Por eso, el líder del PSOE ha dicho que le pedía «no a Feijoo, sino al señor Abascal, que no pacte (con el PP la investidura de Juanfran Pérez Llorca) y propicie elecciones en esa Comunitat». Sánchez ha asegurado que los valencianos «no quieren más dosis de negacionismo, sino cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído».

En su intervención, el jefe del Ejecutivo central ha recordado que la oposición le pedía «luz y taquígrafos» para conocer la negociación con sus socios de Gobierno, y ha señalado que en la negociación entre Feijóo y Abascal en la Comunitat no existe. «Habrá que esperar al acuerdo si lo hay, pero el Gobierno de España estará vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere los compromisos europeos la legislación vigente en materia de derechos y libertades», ha zanjado.