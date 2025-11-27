Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos entra en el Supremo esta mañana Eduardo Parra/EP

Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»

El ex ministro intervino en tono lastimero para asegurar que no tiene dinero ni patrimonio que le den cobertura para poder fugarse

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

«No voy a huir, no tengo ni siquiera dónde ir». José Luis Ábalos quiso tomar la palabra en la vistilla en el Tribunal Supremo ... en la que se decidía su futuro para hacer un llamamiento 'in extremis' al juez Leopoldo Puente para que no le mandara a la cárcel, tal y como acababa de pedir el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el resto de la acusaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  4. 4

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  7. 7

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  8. 8

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  9. 9 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  10. 10

    «Si hay vidas en juego en Errenteria, ¿quién explica que los bomberos de Donostia no salgan de manera automática?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»

Ábalos durante la vista: «No voy a huir, no tengo dónde ir»