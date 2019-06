Ábalos se reúne el miércoles con el PNV, Compromís y los regionalistas cántabros para la investidura El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. / Efe El PSOE necesita amarrar los ocho votos de estas tres fuerzas para mantener vivas las expectativas de la reelección de Sánchez RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 11 junio 2019, 13:34

José Luis Ábalos ha citado este miércoles en el Congreso al portavoz del PNV, Aitor Esteban, y a los diputados de Compromís, Joan Baldoví, y del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, para negociar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Estas fuerzas políticas se han mostrado dispuestas a respaldar la reelección del líder socialista, pero las tres tienen su pliego de condiciones.

El número tres del PSOE estará acompañado de la portavoz de su partido en la Cámara, Adriana Lastra, y es posible que también participe la vicepresidenta Carmen Calvo. Estas negociaciones son la continuación de las que ha abierto hoy Sánchez con los líderes de Unidas Podemos, Ciudadanos y el PP.

Los socialistas necesitan amarrar como sea estos ochos votos (seis del PNV y uno cada uno las otras dos fuerzas) para que la investidura tenga posibilidades de éxito en vista de que la abstención reclamada a PP y Ciudadanos no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Los 123 diputados del PSOE, los 42 de Unidas Podemos, siempre que Sánchez llegue a un entendimiento con Iglesias que ahora parece lejano, y los ocho de estas tres formaciones sumarían 173 apoyos a la investidura. Cifra que podría ser suficiente en la segunda votación del primer intento de investidura, en la que se exige una mayoría simple a favor del candidato, siempre que los independentistas catalanes y EH Bildu no se sumen al bloque del no de PP, Ciudadanos, Vox, Navarra Suma y Coalición Canaria.

Esteban ha confirmado la cita para el miércoles por la mañana, pero se negó a adelantar qué contrapartidas piensa poner sobre la mesa. Solo ha dicho que el Gobierno de Navarra no formará parte de la negociación. «Dejen decidir a los navarros», ha reclamado.

El nacionalista valenciano sí ha explicado que llevará a la reunión la exigencia de fijar un calendario para acordar un nuevo modelo de financiación autonómica. Baldoví no ha negado su «disposición» al acuerdo, pero ha recodado que el PSOE tiene la obligación de ser «generoso». El cántabro Mazón también ha confirmado que acudirá a la cita, en su caso vespertina, con una cartera de acuerdos en infraestructuras ferroviarias y de otro tipo.