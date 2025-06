Ábalos: «No tengo un puto duro»; Koldo: «Te has gastado 470.000 euros en dos años ¡No me jodas!»

23 de noviembre de 2023. José Luis Ábalos ya no es ministro ni secretario de Organización del PSOE, pero Pedro Sánchez se ha encargado de ... que siga teniendo un jugoso sueldo como diputado al garantizarle un puesto de salida en la listas por Valencia, además de un plus por presidir de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Sin embargo, el extitular de Transportes y de Fomento, se queja a su asesor, Koldo García, de que no le alcanza.

García, de manera subrepticia como todos los audios que han acabado en manos del Tribunal Supremo, graba la conversación. Koldo le pregunta a su exjefe si se va a ir a «Europa», supuestamente de vacaciones. La respuesta del exministro -en la actualidad tres veces divorciado y con diferentes familias que mantener- es rotunda: «Yo que sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro», se lamenta el todavía diputado, quien incluso afirma que se está apañándose con «cincuenta euros toda la puta semana». «Eso sí, los estoy estirando que te cagas», afirma.

Es ahí, donde Koldo confirma algo que ya ha apuntado la Unidad Central Operativa (UCO) en anteriores atestados: que Víctor Ábalos, primogénito del imputado, estaría oficiando como testaferro para ocultar el dinero negro de las supuestas mordidas, que por entonces (tres meses antes de la operación Delorme que acabaría con Koldo detenido y Ábalos en el Grupo Mixto) ya empezaban a verse muy mermadas.

«Pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo… por cojones», le espeta el exportero de prostíbulo. «Sí, me va dando mil… cuatro mil…», concede el exministro, quien no obstante insiste en que tiene muchísimos gastos corrientes. « Y aun así, la verdad es que me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y estando en Madrid… un huevo… y con más de cincuenta y tantos mil…»

Y es ahí cuando Koldo García le reprocha el alto nivel de gastos. «¡Pero qué no gastas!... 470.000 en dos años…. Si no te gastas 470.000 euros en dos años... ¡No me jodas!», le espeta su asesor, a lo que el ministro reconoce que sí que han sido «cuatrocientos y pico mil».

'Cajero central'

Koldo, ante la situación económica delicada de su mentor, promete mejorar el flujo de cash «¿Tu hijo te ha dicho algo? Le tengo que llamar para decirle que me tiene que ingresar mil pavos al mes. Si me ingresa mil pavos al mes vuelvo a pagarte la pensión al niño», se compromete Koldo, que, tal y como figura en informes anteriores, oficiaba como una suerte de 'banco central' o 'cajero central' de la familia de Ábalos, distribuyendo el dinero ilícito que llegaba a la trama.

Sin embargo, la promesa no se cumplió. Ese mismo día Koldo, en otra conversación, avisa a Ábalos que tenía que dejar de pagar «la pensión» porque uno de los empresarios que aparecen en este último informe de la UCO como pagador de supuestas comisiones, José Ruz, había dejado de ingresar los 1.100 euros mensuales que pagaba presuntamente a la red corrupta Levantina de Ingeniería y Construcción.