Ábalos, las mujeres y la UCO

Tres matrimonios, con el fruto de cinco hijos; novias, amigas, sobrinas.; y ahora también prostitutas y actrices porno. Hasta que reventó el 'escándalo Cerdán', la ... relación de José Luis Ábalos con las mujeres había transitado de la privacidad al espacio público bajo la luz de la investigación judicial por presunta corrupción que le compromete desde hace más de un año. Pero desde que se destaparon las grabaciones sobre sus tejemanejes con Koldo García para la contratación de servicios sexuales durante un viaje a Andalucía y el sainete de la actriz porno intentando sacar de tapadillo un disco duro de la casa del todavía diputado en pleno registro de la Guardia Civil, esos nexos han adquirido un sentido aun más inquietante para el exministro.

Porque ya no solo se trata de lo que alguna de esas relaciones implican o pueden implicar para la suerte procesal del imputado. También de la proyección, audible, de lo que el feminismo considera un machismo intolerable por parte de quien fue la mano derecha del presidente del Gobierno. Grabaciones, atestados de la UCO, cuentas, apuntes en sumarios y wasaps judicializados trazan los cruces de Ábalos con las mujeres tras la fachada de la actividad política e institucional.

Pilar Aguado

Fue su primera mujer y la madre de los dos primeros hijos del exministro, Víctor y Tatiana, ambos investigados hoy por la UCO. Aguado lleva una vida muy discreta, totalmente desligada de su exmarido.

María África Martínez

Su segunda esposa trabaja ahora como auxiliar de enfermería en Valencia. Fue contratada entre 1996 y 1999 por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social (Fiadelso), la ONG creada por Ábalos y que también está siendo investigada por la Guardia Civil. Formó parte de Fiadelso como técnico de proyectos de desarrollo. La UCO descubrió que Koldo García realizó hasta 15 transferencias a Carlos, el hijo que comparte el imputado con Martínez.

Carolina Perles

Policía local de Valencia y madre de sus dos últimos hijos. Aprobó las oposiciones cuando Ábalos era concejal del Ayuntamiento de la capital del Turia. Entró en Fiadelso como tesorera y vocal. Su padre también integró la fundación. Con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y de su entonces marido al Ministerio de Transportes, se convirtió en asesora en la delegación del Gobierno de Madrid.

Jésica Rodríguez

En la etapa final de su matrimonio con Perles, Ábalos, con la cobertura de Koldo García, mantuvo una relación con esta estudiante de odontología. Rodríguez confesó en febrero en el Supremo que fue enchufada por su entonces novio en la Administración central y que cobró, sin trabajar un solo día, de dos empresas: primero, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021, en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) dentro del ministerio de su antiguo amante; y, luego, desde 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre de ese año en Tragsatec, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Rodríguez, que compartió vida, andanzas y viajes con José Luis Ábalos al menos durante dos años (entre finales de 2018 y finales de 2020), fue también la mujer a la que la trama de Víctor de Aldama pagó el apartamento de lujo de la madrileña Plaza de España como forma de soborno.

Andrea de la Torre

Fue novia de Ábalos hasta finales de 2024, cuando rompió su relación con el exministro, para entonces ya imputado. Según los documentos que obran ya en la causa, Koldo García habría gestionado en noviembre de 2023 un préstamo de 130.000 euros para esta veintañera. En declaraciones a Artículo 14, De La Torre, que siempre ha negado haber recibido dinero de Ábalos, dijo haber recibido una propuesta para incorporarse a una empresa vinculada a Renfe sin necesidad de superar ningún proceso selectivo.

Claudia Montes

La exmiss asturiana y militante socialista, fue supuestamente enchufada en Renfe por el propio Ábalos. Reconoció en el Supremo que efectivamente pidió ayuda al exministro para que la colocara, pero que fue García personalmente, quien movió los hilos para que ella entrara a trabajar en Logirail (filial de Renfe). Montes, que niega de manera tajante haber mantenido relación sentimental alguna con el exministro, aseguró en sede judicial que Koldo la acosó sexualmente, reclamándole cosas «obscenas».

Nicole N. D.

Supuestamente enchufada por Santos Cerdán en la empresa pública de Emfesa a instancia de Koldo García, con quien mantenía una estrecha relación. «Te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. La pobre está en el paro. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a José, te lo pido a ti, que consigamos un trabajo para ella en Valencia», requirió Koldo al exsecretario de Organización del PSOE.

'La Carlota', Ariatna, 'La colombiana' y 'La colombiana nueva'

Son las cuatro prostitutas citadas en el audio incorporado a la causa grabado el martes 9 de abril de 2019. El entonces todavía ministro Ábalos y Koldo García planifican al milímetro (mapa encima de la mesa) un viaje a la localidad jienense de Bailén el sábado siguiente, 13 de abril, para asistir a un acto de campaña de las elecciones generales con el objetivo de poder mantener encuentros de carácter sexual con diferentes mujeres de la zona.

Anaís D. G.

Es la mujer que el 10 de junio, a primera hora de la mañana, se encontraba en la casa de José Luis Ábalos en Valencia y que intentó esconder pruebas clave del caso durante el registro de la Guardia Civil. Se trata de una conocida actriz porno que se hace llamar Letizia Hilton. Asegura que es solo una amiga del exministro, al que ayuda con tareas domésticas y para pasear al perro.