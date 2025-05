Ábalos lanza en redes sociales su última versión sobre la filtración de sus mensajes con Sánchez

C. P. S: Miércoles, 14 de mayo 2025, 19:57 Comenta Compartir

El exministro José Luis Ábalos ha lanzado un nuevo mensaje a través de sus redes sociales en el que confirma que las conversaciones con ... el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reveladas por El Mundo desde el pasado domingo, ocurrieron, pero que no fue él el encargado de filtrarlo, sino que se limitó a autorizar su publicación. Unas palabras que llegan después de que admitiese ante La Sexta que guardaba los mensajes porque quería escribir sus memorias e incluso asegura tener ofertas de tres editoriales. «Eso es historia de España, por eso los guardaba, no me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla», ha sostenido.

«Deseo aclarar para evitar especulaciones a raíz de una información sobre la filtración de unos whatsapps correspondientes a una conversación de 2023 con el presidente» comienza el que fue hasta hace poco secretario de Organización del PSOE y que ahora está siendo investigado junto a su exmano derecha, Koldo García. «Cuando el medio que los ha publicado me pide contrastar los whatsapps de 2023, no me opongo a su publicación», continúa explicando. El motivo por el que autorizó la revelación de dichos wasaps es, según expone, porque entiende que «son de carácter positivo y los reconozco como tal porque dejan bien claro y demuestran que no es cierta la argumentación que usa la derecha y sus medios afines de que el presidente ocultaba las razones de mi cese por mi gestión como ministro». Utiliza el mismo argumento para explicar su «incorporación en la candidatura de las elecciones generales de 2023 no se debía a una intención espúrea de aforarme para protegerme sino a un reencuentro en el contexto de una nueva etapa del PSOE», añade. Deseo aclarar para evitar especulaciones a raíz de una información sobre la filtración de unos whatsapps correspondientes a una conversación de 2023 con el presidente:



Cuando el medio que los ha publicado me pide contrastar los whatsapps de 2023, no me opongo a su publicación… — José Luis Ábalos (@abalosmeco) May 14, 2025 No obstante, termina diciendo que él no es el responsable de las filtraciones a El Mundo y que su única intención fue «contrastar» la información que le llegó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión