Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Teatro de calle, mercado de verano y fiestas en la agenda de verano del 17 de agosto en Gipuzkoa

Además, desfile de la ballena en Bilbao

DV

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:42

Aduna

  • Día de las cuadrillas para poner fin a las fiestas con la despedida a Kurruku a las 23.

Albiztur

  • Fin de fiestas con bertsolaris a las 18 y pelota a las 22.

Aretxabaleta

  • Terminan las Andramaixak con sokamuturra a las 12 y a las 18 en Durana y juegos de madera a las 15.30 en la plaza.

Azkoitia

  • Las Andramaixek continúan a buen ritmo con herri kirolak a las 12 en la Herriko Plaza y 'bizijolas' a las 16.

Deba

  • Siguen los San Roques con un Mariñel Eguna en el que habrá a las 18 encierro de toros embolados, seguido de juegos entre cuadrillas y fuegos artificiales a las 23.

Gabiria

  • Fin de fiesta con campeonato de bolos, toca y tiragomas a las 12 y fuegos al anochecer.

Hondarribia

  • Arma Plaza acoge a las 19 una representación teatral y en San Pedro, último día del Mercado de Verano (de 11 a 20).

Irun

  • Teatro de calle 'Bermutaren kermessea' de Gorakada a las 12 en la plaza San Juan Harria.

Soraluze

  • Toro a las 11 y a las 18, seguido de kalejiras para poner punto final a las fiestas de Andra Mari.

Zarautz

  • Termina la Semana Grande con gigantes y cabezudos a las 19.

Zestoa

  • Fiestas en el barrio Aizarna con taller de circo a las 11 y yincana y chocolatada a las 17.

Bizkaia

Bilbao

  • La Aste Nagusia celebra el desfile de la ballena a las 18.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Teatro de calle, mercado de verano y fiestas en la agenda de verano del 17 de agosto en Gipuzkoa

Teatro de calle, mercado de verano y fiestas en la agenda de verano del 17 de agosto en Gipuzkoa