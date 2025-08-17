Teatro de calle, mercado de verano y fiestas en la agenda de verano del 17 de agosto en Gipuzkoa
Además, desfile de la ballena en Bilbao
Domingo, 17 de agosto 2025, 07:42
Aduna
Día de las cuadrillas para poner fin a las fiestas con la despedida a Kurruku a las 23.
Albiztur
Fin de fiestas con bertsolaris a las 18 y pelota a las 22.
Aretxabaleta
Terminan las Andramaixak con sokamuturra a las 12 y a las 18 en Durana y juegos de madera a las 15.30 en la plaza.
Azkoitia
Las Andramaixek continúan a buen ritmo con herri kirolak a las 12 en la Herriko Plaza y 'bizijolas' a las 16.
Deba
Siguen los San Roques con un Mariñel Eguna en el que habrá a las 18 encierro de toros embolados, seguido de juegos entre cuadrillas y fuegos artificiales a las 23.
Gabiria
Fin de fiesta con campeonato de bolos, toca y tiragomas a las 12 y fuegos al anochecer.
Hondarribia
Arma Plaza acoge a las 19 una representación teatral y en San Pedro, último día del Mercado de Verano (de 11 a 20).
Irun
Teatro de calle 'Bermutaren kermessea' de Gorakada a las 12 en la plaza San Juan Harria.
Soraluze
Toro a las 11 y a las 18, seguido de kalejiras para poner punto final a las fiestas de Andra Mari.
Zarautz
Termina la Semana Grande con gigantes y cabezudos a las 19.
Zestoa
Fiestas en el barrio Aizarna con taller de circo a las 11 y yincana y chocolatada a las 17.
Bizkaia
Bilbao
La Aste Nagusia celebra el desfile de la ballena a las 18.
