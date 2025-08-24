Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tamborrada infantil en Ibarra.

Tamborrada infantil, herri kirolak y concierto en la agenda de verano de este 24 de agosto

Son fiestas en Amezketa, Elgoibar, Bidania, Ibarra, Zegama, Zumaia-Oikia y en Lakuntza

DV

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:13

Amezketa

  • Son fiestas de San Bartolomé. A las 12 habrá herri kirolak para niños. A las 20.30, degustación de sidra en la plaza.

Bidania

  • Son fiestas. Después de misa, a las 11.30, habrá dantza para adultos y hamaiketako en el kontzeju.

Elgoibar

  • San Bartolomé. De 16 a 20 habrá parque para público infantil y adolescente en la plaza Aita Agirre y, en caso de que llueva, se trasladará a Sigma.

Ibarra

  • Son fiestas. A las 11.30 comenzará la tamborrada infantil con la txaranga Iraunkorrak y a las 22.30 habrá toro de fuego.

Irun

  • A las 21, oportunidad para escuchar música en la plazoleta del Juncal gracias al Bidasoa Folk.

Larraul

  • Son fiestas. A las 12 habrá hamaiketako popular y a las 17 comenzará un campeonato de euskal dantza.

Zarautz

  • A partir de las 19.30 habrá romería desde la plaza de la Música a cargo de los hermanos Elustondo.

Zegama

  • Son fiestas de San Bartolomé. A las 18 habrá sokamuturra en el frontón y posteriomente saldrán los gigantes y cabezudos por las calles del pueblo.

Zumaia - Oikia

  • Son fiestas y se celebra el día de San Bartolomé. A las 17.30 habrá exhibición de herri kirolak.

Navarra

Lakuntza

  • Son fiestas. A las 12 hay exhibición de herri kirolak en la plaza y a las 15.30, música con el grupo Jaian Jai.

