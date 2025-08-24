Tamborrada infantil, herri kirolak y concierto en la agenda de verano de este 24 de agosto
Son fiestas en Amezketa, Elgoibar, Bidania, Ibarra, Zegama, Zumaia-Oikia y en Lakuntza
DV
Domingo, 24 de agosto 2025, 07:13
Amezketa
-
Son fiestas de San Bartolomé. A las 12 habrá herri kirolak para niños. A las 20.30, degustación de sidra en la plaza.
Bidania
-
Son fiestas. Después de misa, a las 11.30, habrá dantza para adultos y hamaiketako en el kontzeju.
Elgoibar
-
San Bartolomé. De 16 a 20 habrá parque para público infantil y adolescente en la plaza Aita Agirre y, en caso de que llueva, se trasladará a Sigma.
Ibarra
-
Son fiestas. A las 11.30 comenzará la tamborrada infantil con la txaranga Iraunkorrak y a las 22.30 habrá toro de fuego.
Irun
-
A las 21, oportunidad para escuchar música en la plazoleta del Juncal gracias al Bidasoa Folk.
Larraul
-
Son fiestas. A las 12 habrá hamaiketako popular y a las 17 comenzará un campeonato de euskal dantza.
Zarautz
-
A partir de las 19.30 habrá romería desde la plaza de la Música a cargo de los hermanos Elustondo.
Zegama
-
Son fiestas de San Bartolomé. A las 18 habrá sokamuturra en el frontón y posteriomente saldrán los gigantes y cabezudos por las calles del pueblo.
Zumaia - Oikia
-
Son fiestas y se celebra el día de San Bartolomé. A las 17.30 habrá exhibición de herri kirolak.
Navarra
Lakuntza
-
Son fiestas. A las 12 hay exhibición de herri kirolak en la plaza y a las 15.30, música con el grupo Jaian Jai.
