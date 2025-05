Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Inés Rodríguez Jueves, 15 de mayo 2025, 09:35 Comenta Compartir

Estas son nuestras propuestas para este fin de semana

1 Día Internacional de los Museos No te quedes sin ver un museo

Ampliar

Seas o no de visitar museos este fin de semana no hay excusa. Este domingo, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos y todos los centros de nuestro territorio se suman a la celebración con distintas actividades. La gran mayoría mantendrán sus puertas abiertas de manera gratuita durante el fin de semana para darse a conocer entre el público en general.

Bajo el lema 'El futuro de los museos en comunidades en constante cambio', el Museo San Telmo de San Sebastián acogerá diferentes ejercicios creativos. Además, habrá actuaciones musicales durante dos mañanas, una conferencia bailada y un taller de fotografía.

Jantziaren Zentroa de Errenteria ha organizado este domingo una jornada de puertas abiertas de 11.00 a 14:00 horas en la que se podrá visitar la exposición permanente ubicada en el primer y segundo piso de manera gratuita.

La entrada será también gratuita el 18 de mayo en el Museo Oiasso de Irun donde los visitantes podrán conocer tanto las exposiciones como el yacimiento de las termas de manera gratuita.

El Caserío Museo Igartubeiti organiza un taller especial para los más pequeños en el que suma la celebración del Día Internacional de los Museos con el Día de los Molinos de Gipuzkoa, el tema será 'Hacer cookies con harina de maíz'. Será el sábado a partir de las 16:30, es gratuito pero hace falta inscribirse previamente. Además el domingo la entrada será gratuita y quienes visiten el museo podrán sumergirse en el patrimonio material e inmaterial que alberga el caserío del siglo XV y su centro de interpretación.

En Urretxu Urrelur abrirá sus puertas con el objetivo de despertar la curiosidad por los fósiles y minerales. El museo se podrá visitar de forma gratuita hasta el sábado, entre semana en horario de 16.30 a 20.30 y el propio sábado de 10.00 a 13.00. Los visitantes que se acerquen recibirán un detalle del museo.

2 Familia osorako plana Gipuzkoako Erroten Eguna

Ampliar

Maiatzaren 18an, igandea, Gipuzkoako Erroten Eguna ospatuko da laugarren aldiz, eta horrekin batera, ondare-elementu horien inguruko jarduera programa zabala egingo da, horiek balioan jarri eta jendeari ezagutarazteko. «Errotak gure ondare historiko, teknologiko, antropologiko eta etnografikoaren parte dira. Mende askotan zehar garrantzi handia izan dute Gipuzkoako garapen sozial, ekonomiko eta industrialean. Lurraldearen antolaketaren eta giza jardueraren adierazpenik esanguratsuenetako bat dira, ondare adierazgarria, gizakiak bere ingurunearekin dituen harremanei buruz hitz egiten duena, eta gure kulturaren eta historiaren parte diren iraganeko bizimoduei buruz hitz egiten duena», azaldu du antolakuntzak. (Informazio gehiago)

3 Euskaraldia Vive en euskera

Ampliar

Desde hoy y hasta el 25 de este mes se celebra Euskaraldia, una iniciativa que se lleva a cabo en toda Euskal Herria para concienciar e incidir en el uso del euskera. Durante once días se pretende impulsar cambios en los hábitos orales: que quienes tienen la destreza para utilizar el idioma la exploten y que aquellos que no se sienten capaces de expresarse no solo lo permitan, sino lo sugieran. Todas las localidades guipuzcoanas tienen su pequeño o gran plan para estos días. (Información sobre Euskaraldia)

Donostiako Euskaraldiaren agenda osoa

Gaur hasten den Euskaraldia Donostiako izkin guztietan biziko da eta alor guztietako ekintzak beteko ditu bere helburu nagusia betetzeko: gizartean euskararen erabilera areagotzeko ohitura zabaltzea. Horretarako, hainbat ekitaldi antolatuko dira hurrengo hamaika egunetan, ahalik eta jende gehien parte har dezan, betiere euskara izpide eta ardatz nagusia izanik. (Agenda osoa)

4 Emusik y Musikaste La música toma las calles en Donostia y Errenteria

Ampliar

Dos festivales de música llenarán las calles de Donostia y Errenteria los próximos días. El festival Emusik arranca este jueves con una programación variada que incluirá la presentación de Euskaraldia 2025, colaboraciones entre distintas disciplinas y la participación de invitados especiales. La plaza Blas de Otero del barrio de Egia se llenará de vida con más de 1.000 alumnos y alumnas que mostrarán su evolución artística a lo largo del curso. Este año, la música correrá a cargo de 25 agrupaciones que tomarán el escenario de 17.00 a 22.00 horas. El domingo 18 de mayo, la danza cobrará protagonismo con una muestra ecléctica que combinará Danza Clásica, Contemporánea y Euskal Dantza.

Errenteria volverá a vivir jornadas plagadas de música y danza con una programación con la 53 edición de Musikaste que llega con más fuerza que nunca y conon el objetivo de dar a conocer la riqueza creativa e interpretativa de Euskal Herria. El programa que prolongará a lo largo de dos semanas, arranca este viernes con el concierto orquestal 'Bizitzaren harian', que se llevará a cabo en Lekuona Fabrika. (Más información sobre los conciertos)

5 Teatro La despedida más festiva

Ampliar

La compañía de teatro Vaivén ofrecerá este domingo su última actuación. Ana Pimenta e Iñaki Salvador, responsables de Vaivén, miman los preparativos para que la despedida en la sala Gazteszena de Donostia, esté a la altura de su historia, y animan a los aficionados a que se sumen. , Pero no quieren que su 'última función' sea un funeral, «sino una celebración y una reivindicación del teatro en la que el público disfrute y se emocione».

La obra que se representará será 'Redada familiar', estrenada en Donostia hace dos años y que vuelve ahora para una última representación con un reparto estupendo. Actuarán Nerea Gorriti, Mikel Laskurain, Xanti Korkostegi y la propia Pimenta. (Más información)

6 Plan sobre hielo Los mejores patinadores brillarán en Donostia

Ampliar

El club de patinaje artístico sobre hielo Anoeta Izotz Taldea organiza y presenta un espectáculo sobre hielo con música en directo, baile, danza y patinaje de máximo nivel nacional e internacional. 'Al filo de los sueños' es el nombre de la exhibición que congregará a las estrellas del patinaje de nivel internacional que actuarán en el Palacio de Hielo de Donostia el próximo sábado 31 de mayo.

Javier Fernández, medallista olímpico, dos veces campeón del mundo y siete veces campeón de Europa no se perderá la cita donostiarra. Junto a él estará la también patinadora olímpica Sonia Lafuente. Ambos se conocen muy bien al haber disfrutado juntos de este deporte desde pequeños.

Actuará también sobre el hielo junto a Euken Alberdi. El donostiarra acaba de proclamarse subcampeón de la liga nacional, es el primer patinador español en realizar el salto mortal atrás sobre hielo.

El público disfrutará de la música en directo de Clara Alberdi, la pianista Olatz Eguiburu, el bailarín Nikola Iraola, el grupo de baile y teatro Kukuka y las voces e instrumentos de Donostiako Musika Eskola.

Habrá dos sesiones del espectáculo el mismo día. Las entradas para ambos pases –el primero a las 16.00 horas y el segundo a las 19.00 horas– están disponibles en la plataforma www.bacantix.com. La entrada general tendrá un precio de 20 euros y será de 15 euros en el caso de los menores de 10 años.

7 San Isidro La gran fiesta del baserritarra

Ampliar

La fiesta de San Isidro o las jornadas en torno al guisante llegan con mucha fuerza esta semana a Astigarraga. El mundo rural, representado por el baserritarra, se hace especialmente presente en el centro de la localidad. Lleva años trabajándose en esa línea con la organización de las jornadas denominadas Lurraldia, de la mano del colectivo Goldea y Baratze Elkartea.

El jueves, San Isidro, entre las 9.30 y las 19.00 horas se sucederán los actos en el municipio, destacando la procesión y misa desde la Parroquia, la prueba con bueyes jóvenes, además de una comida popular en el interior de la sociedad Gure Izarra dentro de la cual se rendirá un homenaje al caserío Etxeluze.

En Lurraldia destaca también la feria del guisante, que se desarrollará el domingo 18 de mayo de 10.30 a 14.00 hora, con visitas guiadas, exposición, degustación, venta, pintxos con sidra, productos del baserri... además, de una exposición de ganado de los caseríos de la localidad. 35 animales de siete caseríos.

8 Mendira Izazpi, ese enorme balcón sobre Ipuskoa

Ampliar

Esta semana te proponemos una ruta muy sencilla y que permite disfrutar de unas magníficas vistas de valles, montes y mar. Se trata de Izazpi, una cima entre Zumarraga y Ezkio-Itsaso. Desde la cruz situada a casi mil metros de altura las vistas nos permiten localizar Aizkorri, Erlo, Larruanrri, Hernio, Udalatx, Anboto, Gorbeia,... incluso, los días despejados se alcanza a divisar, hasta el mar Cantábrico y los Pirineos. El recorrido desde la ermita de La Antigua ronda las 3 horas, a un ritmo tranquilo. Nuestra compañera Elisa Belauntzaran te cuenta aquí todos los detalles.

Y si buscas alguna otra ruta, puedes acceder a nuestra sección Mendira donde seguro que encontrarás la cima que más se ajusta a tus habilidades.

9 Escapadas Una maravilla natural a poco más de una hora

Ampliar

Falta poco para que llegue el verano y dentro de algunos días muchas personas volverán a llenar las playas y las piscinas, pero pocos saben que en Euskadi existe una playa oculta que combina ambas. Se trata de la piscina Elantxobe.

Alimentada por las aguas del mar Cantábrico, fusiona el ambiente marinero de la localidad con la tranquilidad de un baño seguro, cómodo, limpio y con paisajes excepcionales a la vista. (Más información)

10 Agenda Y además...

Ampliar

Además tienes toda la agenda con los conciertos, exposiciones, conferencias y obras de teatro para hoy y los próximos días en cada localidad de Gipuzkoa disponibles en la agenda cultural y de eventos de El Diario Vasco. También puedes revisar nuestra sección de planes para ver lo que se mueve en todo el territorio. Y si lo que quieres es pasar un rato tranquilo en el sofá, prueba la sección de Pasatiempos.

Información práctica para organizarte el fin de semana:

- Eguraldia el canal con la previsión del tiempo al detalle

- Tráfico las incidencias de nuestras carreteras en tiempo real