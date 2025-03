Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Iker Elduayen Jueves, 20 de marzo 2025, 09:27 Comenta Compartir

1 Conciertos El soul y los ritmos cubanos inundan Donostia

Ampliar Imagen promocional de Keith & Tex feat. Rudy Mills.

Este fin de semana entre todas las citas musicales (sin que se ofenda Verde Prato que actúa esta noche en Dabadaba) destacamos una por encima de las demás. Se trata del Mojo Workin' Festibal que un año más nos traerá sonidos soul y R&B a la sala donostiarra Dabadaba. 48 horas repletas de la mejor música afroamericana y afrocaribeña del siglo XX con el siguiente planteamiento:

Viernes, 21 de marzo: 19:30 horas -Apertura de puertas para los conciertos de The magnetophones y Keith and Tex con Rudy Mills en la sala Dabadaba. || Tras los conciertos: Allnighter con Djs en la Sala Bukowski (Egia).

Sábado, 22 de marzo: 17.00 horas -Alldayer con Djs en La Taberna de Egia || 19:30 horas -Apertura de puertas para los conciertos de Mickey and The Buzz y John Primer (Dabadaba) || Tras los conciertos: Allnighter con Djs en la Sala Bukowski (Egia).

Domingo, 23 de marzo: 20.00 horas. Porridge Radio + Gus Englehorn. El regreso a Donostia, tras su mítica última visita de 2022, del grupo indie rock británico con un nuevo disco bajo el brazo y un estatus que apenas les permite poder verles aquí. Tras ellos, el aclamado cantautor indie, Gus Englehorn. Entradas: 22,50 euros.

Las otras actividades destacadas de la agenda musical guipuzcoana transcurren en Intxaurrondo K.E, que fusiona en un cartel único a The Datsuns + Small Jackets que llegan este sábado a Donostia para presentar su séptimo disco, junto a los ilustres del rock'n'roll que serán sus teloneros. (Entradas a 27 euros y anticipadas a 23). Por su parte, la cantautora Judit Neddermann visita este viernes, a las 19.30 horas, el Lugaritz K.E. para presentar su nuevo trabajo 'Artean', un EP con seis canciones, cinco originales de la propia música, y una canción del violoncelista Quico Pugès, que se han traducido al euskera la también cantautora Olatz Salvador (entradas: 15 euros).

Por su parte el Kursaal viajará a la Cuba de mediados del siglo XX, con un estilo único y enérgico repertorio, pues acoge el espectáculo Estrellas de Buena Vista y Más (19.00 horas), fusionando ritmos tradicionales con influencias contemporáneas. En total, 16 músicos en la puesta en escena, y un repertorio que hará recordar la época dorada de la música cubana. Entradas: 40 y 30 euros. En cuanto a las Matinées de Miramón de la Euskadiko Orkestra (en su sede, a 11 euros la entrada), este sábado, a las 11.00 horas, es el turno de la Ensemble Éclatant, compuesta por las obras de F. Schubert ('Sonata Arpeggione' en arreglo para arpa y viola) y de M. Ravel ('Le tombeau de Couperin').

2 Teatro La doble parada de lo nuevo de Sergio Peris-Mencheta

Ampliar Una escena de la representación. Vanessa Rabade

La dFeria continúa su curso y mantiene para este viernes la segunda sesión, a las 19.30 horas, de la obra 'Filtro' de Sala Verdi + La Dramática Errante. Escrita y dirigida por María Goiricelaya, la pieza de teatro documental narra los hechos ocurridos en 1994 en Montevideo —cuando la extradición de ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA provocó una manifestación masiva y una brutal represión policial, conocida como los Sucesos del Hospital Filtro. Entradas: 22 y 16 euros.

Antes de que el próximo 25 de marzo visite las Jornadas de Teatro de Eibar, recae este sábado en el Victoria Eugenia, 19.30 horas, la obra '14.4' de Sergio Peris-Mencheta y de cuya dramaturgia se ha encargado el propio intérprete y autor, junto a Juan Diego Botto y Ahmed Younoussi. Una obra que busca explorar, desde un lenguaje descarnadamente realista, y a la vez lírico y poético, el viaje que separa dos mundos que viven a tan solo 14.4 kilómetros de distancia. Las entradas cuestan 24, 18 y 10 euros.

El Gasteszena de Egia acoge tanto el sábado como el domingo, a las 19.00 horas, la obra en euskera 'Gure xaharrak' de Bonbon Beltz, en el cual las personas mayores que salen durante la representación son títeres, mientras que los trabajadores cuidadores son actores y actrices. Una puesta en escena entre la risa y el llanto que aborda la relación y la dependencia asociada a la atención.

La gira de 'Amak' continúa su paso por Gipuzkoa y ahora es el Leidor de Tolosa el escenario al que se subirán las actrices Intza Alkain, Tania Fornieles, Oihana Maritorena e Iraitz Lizarraga para representar esta desesperante comedia que encierra a 4 mujeres que quedan encerradas sin más remedio que escucharse mutuamente en una especie de terapia sorpresa sin límites. Entradas: 10 euros.

3 Poesía Luis García Montero presenta el poemario dedicado a su mujer, Almudena Grandes

Ampliar Luis García Montero. DK

Poesialdia, la Semana de la Poesía de Donostia, continúa celebrando actos por su séptima edición. Hasta este domingo, el Ernest Lluch Kultur Etxea, la Biblioteca Central y San Telmo Museoa acogen eventos literarios dedicados al género de la lírica que, habiendo ya celebrado parte de su programación, aún quedan algunas citas pendientes:

Viernes, 21 de marzo: Final y reparto de premios de la VIII. Donostia Kultura Poesia Lehiaketa. En la Biblioteca Central (Sala Duque de Mandas, Plaza de la Constitución), a las 11.00 horas. En euskera.

Por su parte, también en euskera, a las 20.00 horas y con el acompañamiento musical de acordeón y violín, Ernest Lluch K.E. acoge el recital de canciones y de poemas basados en el libro 'Manttalingo alaba' de Mikel Etxaburu. Con Nerea Zuloaga, Irina Alvarez, Jon Gardoki.

Sábado, 22 de marzo: El poeta Luis García Montero será entrevistado por Castillo Suárez en la presentación y lectura del poemario 'Almudena' que el autor dedica a su esposa, la fallecida escritora Almudena Grandes. En Ernest Lluch Kultur Etxea, a las 19.00 horas. En castellano. Con invitación (se podrán obtener el mismo día del acto, a partir de las 11:30, en la web de Donostia Kultura, en la taquilla del Teatro Victoria Eugenia y en Ernest Lluch K.E. Máximo 2 invitaciones por persona.

4 Cine Ciclos de cine y cineclubs por todo Gipuzkoa

Ampliar

Además de los estrenos en las salas, y las habituales proyecciones en los cines comerciales, varias localidades apuestan por programar sus propias películas, ciclos o sesiones de cine. Además, varias instituciones culturales suman, además de la emisión del título en cuestión, un coloquio posterior a la cinta, para abordarla y debatir sobre la misma en un debate entre los espectadores que así lo consideren. Estas son algunas de las sesiones repartidas por Gipuzkoa.

Viernes, 21 de marzo Donostia : Cine y ciencia 2025. 'La batalla del agua pasada'. Noruega, Segunda Guerra Mundial. Un comando tiene la misión de sabotear la planta de producción de agua pesada en Rjukan, en el centro de Noruega, que debía procurar a los nazis un elemento indispensable para la fabricación de la bomba atómica. Sala de Cine de Tabakalera. 19.00 horas. Entrada: 4 euros.

Legazpi : 'Emilia Pérez'. Latxartegi Aretoa. 19.00 horas. Entrada: 6 euros.

Zumarraga: ZineKlub Butak21. 'Memorias de un caracol'. Zelai Arizti, 20.00 horas. 4 euros la entrada.

Sábado, 22 de marzo Donostia : 'La prisionera de Bordeaux'. Sala de Cine de Tabakalera. A las 19.00 horas. Proyección en francés. Entradas desde 4 a 1 euros.

Hondarribia : Documental, 'Arnas betean'. Itsas Etxea Auditoriuma. A las 19.00 horas. Acceso con inivitación.

Irun: Cine con animación. 'El hilo invisible'. Amaia KZ. 19.00 horas. Proyección en inglés. Entrada: 5.50 euros.

Domingo, 23 de marzo Astigarraga : 'Klara eta hazi magikoen misterioa'. En euskera, a las 16.30. en Erribera KZ.

Lasarte-Oria : 'Aún estoy aquí', en la Casa de Cultura Manuel Lekuona, a las 20.00 horas. Entradas: 6 euros.

Mendaro: 'Laburbira 2025'. Una iniciativa que únicamente estrena cortometrajes producidos en euskera y que este año acoge trabajos de Eneko Sagardoy, Jone Arriola o Alba Lozano. Acceso gratuito. En San Agustin Kulturgunea, a las 19.00 horas.

5 Danza Celebración a la vanguardia dancística en Andoain y Villabona

Ampliar Oinkari celebra todos los años el Dantzari Eguna. Arratibel

El grupo Oinkari Dantza Taldea celebra el 'Dantzari Eguna' con un atractivo programa este sábado en la plaza Errebote de Villabona. El itinerario comenzará a las 11.00 horas, con el desfile de la Escuela de Danza desde la plaza Arroa. Está previsto que a las 12.30 horas, transcurra la actuación a su llegada a la plaza Errebote de la localidad para festejar el Día de la disciplina dancística.

Andoain, en su escenario del Bastero Kulturgunea, acoge a las 19.30 horas el espectáculo 'Ots', que surge «como un impulso para reinterpretar el movimiento cultural vanguardista reflejado en el que fue el primer sello discográfico de Euskal Herria Herri Gogoa». Una invitación a una puesta en escena que es más que una simple obra de danza contemporánea. Entradas a 6 euros.

6 Txikientzat Txikientzako tailerrak, erakusketak eta antzerkia

Ampliar

Txikienek ere jarduera-aukera zabala dute asteburu honetan, tailerrak, erakusketak eta antzerki obrak, besteak beste. Agendak, entretenitzeaz gain, etorkizuneko belaunaldiak gizarte garaikideaz kontzientziatzeko ere balio dezan, hau da egindako jarduren autaketa:

'Kuku, ezkutuan dauden emakumeak'antzezlanak bi neska ditu protagonista eta argazki eta negatiboz betetako kutxa zahar bat aurkituko dute eszenatokian... Nork ekarri du? Zertarako? Norenak dira argazki horiek guztiak? Vivian Maiekoak dira? Ikuskizuna aurrera atera ahal izango dute ala argazki horiek harrapatu eta euren istorioak publikoarekin partekatu beharko dituzte? Larunbatean, Larratxo Kultur Etxean, 20:00etan. Sarrerak: 6 euro.

Larunbatean baita ere, 11:00etan, Tabakalerako instalakuntzan jakin-mina pizteko sormen saio esperimentalak praktikan jarriko dira. 'Begiluzeak' dute izena eta gazteenek sortu eta espazioa gozatu dezaten dute helburu, elkarlana bultzatuz eta helduen presentziarik gabe, Medialab-en txokoak, gailuak eta tresnak deskubritzen dituzten bitartean. Ate buru honetako saioan, begiak izango dira protagonista eta beraiekin eta beraientzat lan egingo dugu. Laborategian laser ebaketa estazioa ezagutu eta erabiliko dugu gure sorkuntza egiteko.

Okendoko Kultur Etxeak berriz, 'Koloretako etxetxoak' tailerra ospatuko da, larunbatean baita, arratsaldeko 17:00etan. Etxetxo bat eraikitzen da poemekin, txotxongiloekin, leihoekin, abestiekin, ilargiekin, barraskiloekin, baita hipopotamo handi batekin ere. Amaieran etxetxoa bisita daiteke. Musika eta objektuen antzerkia, Kvinmovilta Pacovská ilustratzaile txekiarraren lan plastikoan (kolorearen maga izenez ezaguna) eta Juan Kruz Igerabideren haurrentzako poesian inspiratua. Parte hartzeko gonbidapenak beharrezkoak dira. Bezperatik arratsaldeko 16:00etatik aurrera Victoria Eugenia eta Antzoki Zaharreko leihatiletan.

7 Al aire libre Día Internacional de los Bosques, visitas al molino de Agorregui y los parques del Baztan y Bertiz

Ampliar La ferrería y el molino de Agorregui.

Este viernes se celebra el Día Internacional de los Bosques, que coincide con el cese de actividades de 'La semana de los Bosques' puesta en marcha por Basotik «para sensibilizar sobre la importancia de los bosques de Gipuzkoa y destacar su vital rol en el bienestar de nuestra sociedad». Este viernes se lleverá a cabo 'El bosque de los deseos de Gipuzkoa', una plantación de árboles para enraizar el futuro de nuestro territorio en diferentes enclaves de la provincia.

Por otra parte, como cada domingo continúan las visitas guiadas a la ferrería y el molino de Agorregui, en Aia, con posibilidad de verlo en funcionamiento. De asistencia gratuita, pero necesaria reserva rellenando el siguiente formulario https://www.gipuzkoanatura.eus/es/reservas?id=64419014

También este sábado abren los parques de aventura de Baztan-Bidasoa. Uno de ellos ubicado en Narbarte (Bertizarana) y el otro, en el barrio elizondarra de Beartzun, en Baztan. Ambos cuentan con multitud de circuitos diseñados para el ocio y el disfrute de los más pequeños. Desde tirolinas adaptatadas para niños a rutas arborísticas. Las instalaciones naturales tendrán un horario de 10.00 a 14.00 horas. Y en Semana Santa y verano también se abrirá por las tardes, de 15.00 a 18.30 horas. El ubicado en Beartzun, cuenta con emociones «para todas las edades», alturas y toboganes para toda la familia. La guía completa con las actividades y toda la información en www.navarraaventura.com.

8 Azokak Udaberriko lore eta landareen azoka Seguran

Ampliar Segurako Udaberriko Lore eta Landareen Azoka. DV

Seguran, Udaberriko Lore eta Landareen Azokaren XXIII. edizioa antolatu da. Naturarekin erlazionatutako azoka hau, udaberriko lehenengo igandean ospatzen da, eta aurten martxoaren 23an erori da. Ortudegia, 10:00etatik 15:00etara.

Bestalde, asteroko Ekoizleen Azoka, donostialdeko eta inguruetako ekoizleen eta eskualdeko produktuen erosketa batek erakarritako auzokideen arteko topagunea, hileko azken-aurreko larunbat honetan egingo da, Donostiako Groseko San Frantzisko kalean.

9 Estrenos La llegada de la epicidad de 'Napoleón'

Ampliar

Otra semana más, las principales plataofrmas de sreaming cuentan con una atractiva oferta de estrenos que invitan a sentarse y disfrutar. Movistar Plus cuenta con el título más sugerente de la semana con 'Napoleón', la penúltima (hasta la fecha) película del director estadounidense Ridley Scott. Tuvo su estreno tanto en cines como en plataformas y, aunque no fue muy bien recibida, cuenta con una calidad visual y auditiva incuestionable, además de la gran interpretación de su protagonista, Joaquin Phoenix. También llegan como novedad 'El cuervo', el remake de la película de Brandon Lee. Por su parte, Disney Plus estrena 'O´Dessa' y Amazon Prime Video, 'Duplicidad', de Tyler Perry

10 Agenda Y además...

Ampliar

