'Paseos por Donostia', fiestas de San Bartolomé y cuentacuentos en la agenda de verano para este lunes en Gipuzkoa

Además, mercado artesanal en Hendaia y fiestas en Lakuntza

DV

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:10

Donostia-Antiguo

  • Desde el polideportivo de Benta Berri partirá una nueva edición de paseos por Donostia para mayores de 55 años. El paseo empieza a las 11 de la mañana.

Elgoibar

  • Es el Txiki Eguna de las fiestas de San Bartolomé. Habrá hinchables de 12 a 14 y de 16 a 19 y a partir de las 19.30 Rock Kalean recorrerá las calles.

Ibarra

  • Es el día de las cuadrillas dentro de las fiestas. Se juntarán a las 11.30 en la plaza San Bartolomé. Después de la kalejira habrá comida popular de cuadrillas a las 14.30.

Donostia-Urgull

  • La biblioteca del Monte Urgull ofrece esta tarde a los pequeños la oportunidad de escuchar cuentos, adivinanzas y chistes de la mano de Lur Korta y su grupo de narradoras. Comienza a las 18.

Zegama

  • Son fiestas de San Bartolomé y es el día de las cuadrillas. A partir de las 11.30 habrá cata de txakoli y de productos locales y a las 14.30 será la comida de las cuadrillas.

Zumaia-Oikia

  • Son fiestas y es el día de los niños. Habrá atracciones desde las 10 hasta las 14 con hinchables y por la noche, a las 22, dantzaldi con el grupo Gauargi.

Iparralde

Hendaia

  • Desde las 19.30 hasta las 23.30 habrá un mercado artesanal instalado en la Placette Crosière, junto al casino de la localidad lapurtarra.

Navarra

Lakuntza

  • Son fiestas. Hay hinchables de 11 a 14 y gigantes y cabezudos a partir de las 12.30.

