'Paseos por Donostia', fiestas de San Bartolomé y cuentacuentos en la agenda de verano para este lunes en Gipuzkoa
Además, mercado artesanal en Hendaia y fiestas en Lakuntza
Lunes, 25 de agosto 2025, 08:10
Donostia-Antiguo
Desde el polideportivo de Benta Berri partirá una nueva edición de paseos por Donostia para mayores de 55 años. El paseo empieza a las 11 de la mañana.
Elgoibar
Es el Txiki Eguna de las fiestas de San Bartolomé. Habrá hinchables de 12 a 14 y de 16 a 19 y a partir de las 19.30 Rock Kalean recorrerá las calles.
Ibarra
Es el día de las cuadrillas dentro de las fiestas. Se juntarán a las 11.30 en la plaza San Bartolomé. Después de la kalejira habrá comida popular de cuadrillas a las 14.30.
Donostia-Urgull
La biblioteca del Monte Urgull ofrece esta tarde a los pequeños la oportunidad de escuchar cuentos, adivinanzas y chistes de la mano de Lur Korta y su grupo de narradoras. Comienza a las 18.
Zegama
Son fiestas de San Bartolomé y es el día de las cuadrillas. A partir de las 11.30 habrá cata de txakoli y de productos locales y a las 14.30 será la comida de las cuadrillas.
Zumaia-Oikia
Son fiestas y es el día de los niños. Habrá atracciones desde las 10 hasta las 14 con hinchables y por la noche, a las 22, dantzaldi con el grupo Gauargi.
Iparralde
Hendaia
Desde las 19.30 hasta las 23.30 habrá un mercado artesanal instalado en la Placette Crosière, junto al casino de la localidad lapurtarra.
Navarra
Lakuntza
Son fiestas. Hay hinchables de 11 a 14 y gigantes y cabezudos a partir de las 12.30.
