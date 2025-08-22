Paella, Feria del libro y esculturas de arena en la agenda de verano para este 22 de agosto
Son fiestas en Amezketa, Bidania, Zegama y Zumaia-Oikia
DV
Viernes, 22 de agosto 2025, 06:59
Amezketa
-
Son fiestas de San Bartolomé. Hay campeonato de paella y la degustación será a las 13.30. También habrá degustación de txakoli en la plaza a las 14.
Bidania
-
Son fiestas. Comida popular a las 14 y Elektrotxaranga a las 18.
Donostia-Aiete
-
En la Casa de Cultura de Aiete proyectan 'Cenicienta', cuya emisión será en castellano. Comenzará a las 11 y el acceso será libre hasta completar el aforo.
Donostia-Centro
-
Arranca hoy la Feria del libro antiguo y de ocasión en la Plaza Gipuzkoa. Estará abierta hasta el 7 de septiembre y el horario será de 11 a 14 y de 17 a 20.30
Donostia-Centro
-
Desde hoy se puede visitar en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa la exposición 'Espejismos', de Florentino Molero. El horario para hoy y entre semana es de 17 a 21 y los sábados será de 17 a 20.
Ibarra
-
A las 17.30 actuará Pontx Pailazoa en la plaza San Bartolomé y a las 19 saldrá la tamborrada de adultos.
Zarautz
-
Feria de la agricultura ecológica en la plaza de los Fueros a partir de las 10.
Zegama
-
Las fiestas comienzan con la 'belearen jaitsiera' a las 12. Habrá sokamuturra, música y, además, se celebra el 'Mozorroen Eguna'.
Zumaia
-
En la playa de Santiago habrá un taller de esculturas de arena. Los interesados pueden presentarse a las 11. El taller durará hasta las 14.
Zumaia-Oikia
-
Comienzan las fiestas de San Bartolomé en este barrio. El txupinazo será el inicio de todo a las 17.30 y a las 21.30 habrá cena popular.
