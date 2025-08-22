Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los soportales de la plaza Gipuzkoa, abarrotados en la Feria del Libro. Fernando de la Hera

Paella, Feria del libro y esculturas de arena en la agenda de verano para este 22 de agosto

Son fiestas en Amezketa, Bidania, Zegama y Zumaia-Oikia

DV

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:59

Amezketa

  • Son fiestas de San Bartolomé. Hay campeonato de paella y la degustación será a las 13.30. También habrá degustación de txakoli en la plaza a las 14.

Bidania

  • Son fiestas. Comida popular a las 14 y Elektrotxaranga a las 18.

Donostia-Aiete

  • En la Casa de Cultura de Aiete proyectan 'Cenicienta', cuya emisión será en castellano. Comenzará a las 11 y el acceso será libre hasta completar el aforo.

Donostia-Centro

  • Arranca hoy la Feria del libro antiguo y de ocasión en la Plaza Gipuzkoa. Estará abierta hasta el 7 de septiembre y el horario será de 11 a 14 y de 17 a 20.30

Donostia-Centro

  • Desde hoy se puede visitar en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa la exposición 'Espejismos', de Florentino Molero. El horario para hoy y entre semana es de 17 a 21 y los sábados será de 17 a 20.

Ibarra

  • A las 17.30 actuará Pontx Pailazoa en la plaza San Bartolomé y a las 19 saldrá la tamborrada de adultos.

Zarautz

  • Feria de la agricultura ecológica en la plaza de los Fueros a partir de las 10.

Zegama

  • Las fiestas comienzan con la 'belearen jaitsiera' a las 12. Habrá sokamuturra, música y, además, se celebra el 'Mozorroen Eguna'.

Zumaia

  • En la playa de Santiago habrá un taller de esculturas de arena. Los interesados pueden presentarse a las 11. El taller durará hasta las 14.

Zumaia-Oikia

  • Comienzan las fiestas de San Bartolomé en este barrio. El txupinazo será el inicio de todo a las 17.30 y a las 21.30 habrá cena popular.

