El folk-rock de Ryley Walker lidera la oferta del Dabadaba Fin de semana. El estadounidense actuará mañana, mientras que hoy lo harán Aurora & The Betrayers y el domingo, los debutantes Fdefunk J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 noviembre 2018, 06:53

Ryley Walker, joven y versátil músico radicado en Chicago, regresa al Dabadaba para presentar los dos discos que ha publicado este año. Su folk-rock aderezado con psicodelia, jazz y experimentación lidera mañana la oferta de la sala donostiarra en la que, por otro lado, hoy actúan los madrileños Aurora & The Betrayers y el domingo, los donostiarras Fdefunk.

'Sonido Chicago'

Al inicio de su carrera, Ryley Walker formó parte del movimiento hardcore-punk pero después abrazó el folk de finales de los 70 encarnado por figuras como Nick Drake, John Martyn o Bert Jansch. A comienzos de 2018 publicó su cuarto disco largo, 'Deafman Glance', que según ha confesado, se enmarca en lo que define como 'sonido Chicago', entendido como «ese tren que siempre está acercándose hacia ti, pero nunca llega». En general, las composiciones son largas y atmosféricas, con guitarras, teclados y una flauta que da un color especial a un conjunto de aire clásico pero renovado.

Además, es más que probable que el músico estadounidense interprete también en el Dabadaba algunos temas del otro disco que ha grabado este año, 'The Lillywhite Sessions'. En él rinde un bonito homenaje al recuperar, una por una, las canciones del álbum homónimo que Dave Matthews Band grabó a finales del pasado siglo y que la discográfica no quiso publicar porque era demasiado oscuro.

Walker finalizará mañana en Donostia (21.00 horas, 12/15 euros) una gira española que antes le ha llevado por Barcelona, Madrid, Sevilla y Santiago de Compostela.

Soul, rock y funk

Pero antes, hoy mismo (21.00, 12/15 euros), el Dabadaba acogerá el concierto de Aurora & The Betrayers, que presentarán su tercer trabajo, 'Tune Out The Noise' (2018). Según subraya el propio grupo, es su obra «más personal» hasta la fecha, ya que al margen del habitual soul, incluye también muestras de pop, rock y psicodelia: «Necesitábamos sacar este disco porque estábamos cambiando más rápido de lo que los anteriores álbumes reflejaban». La mezcla del álbum es obra de Thom Monahan, que ha trabajado con artistas como Chris Robinson (The Black Crowes), y en él participan invitados como el vocalista Carlos Tarque (M-Clan), Julián Maeso a los teclados y Carlos Raya a la guitarra: los tres coinciden en el tema 'Don't Waste More Time' con los Betrayers.

Los ritmos negros también presidirán la jornada del domingo, que estará protagonizada por Fdekunk (19.30, 8/10 euros). Formado hace dos meses escasos, el un grupo donostiarra ofrecerá una sesión de funk mezclado con soul, jazz y R&B a través de temas propios y homenajes a los grandes de estos géneros musicales. La banda incluirá algunos invitados pero sus integrantes fijos son Iñigo Manterola (batería), Jon Ander Amigo (bajo), Aitor Pavón (guitarra), Beñat Kamio (teclados), Jose Mari Dorronsoro (trompeta) y Alfredo Anaut (saxo).