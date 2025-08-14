Fiesta de la espuma, campeonato de truk y herri kirolak en la agenda de verano de este 14 de agosto
Llegan las Andramaixak a localidades como Azkoitia, Aretxabaleta, Aduna y Albiztur
Jueves, 14 de agosto 2025, 08:36
Aduna
-
Bienvenida a Kukurruku a las 20 y posterior cena popular para dar comienzo a las fiestas.
Albiztur
-
El txupinazo de las 11 marca el inicio de las fiestas de Andra Mari. Habrá hinchables a las 13, fiesta de la espuma a las 18 y cata de sidra a las 20.
Aretxabaleta
-
Arrancan oficialmente las Andramaixak. En Kurtzebarri habrá fiesta de la espuma a las 13 e hinchables de agua a las 16 y en la plaza, espectáculo pirotécnico a las 22.30.
Azkoitia
-
Llegan las Andramaixek con el txupinazo a mediodía, seguido de gigantes y cabezudos. En la plaza Balda habrá parque infantil a las 17 y espectáculo callejero a las 19.
Deba
-
Empiezan los San Roques a las 18 con el txupinazo y posterior kalejira con los gigantes y cabezudos. A las 22.30 saldrá la Tamborrada.
Eibar
-
Cine al aire libre en la plaza Unzaga a las 22 con la proyección de 'Jumanji. En busca del arca perdida'.
Gabiria
-
En el marco de las fiestas, desafío de herri kirolak a las 13 y festival de bertsos a las 18.30.
Oiartzun
-
Siguen las fiestas en Karrika con el XXXVI Campeonato de Truk a partir de las 22.
Zarautz
-
Comienza la Semana Grande a las 12 con un txupinazo en el que estarán los gigantes y cabezudos. Habrá música y la Salve será a las 20.
Zerain
-
Empiezan las fiestas a las 19.30 y antes, a partir de las 11, habrá hinchables en el frontón y fiesta de la espuma a las 13.15 en la plaza.
Zizurkil
-
Siguen las fiestas con gigantes a las 12, hinchables a las 16 y toro de fuego a las 22.30.
