Una multitud de azkoitiarras se congrega en la plaza para el lanzamiento del chupinazo que da arranque a las fiestas. A.U.

Fiesta de la espuma, campeonato de truk y herri kirolak en la agenda de verano de este 14 de agosto

Llegan las Andramaixak a localidades como Azkoitia, Aretxabaleta, Aduna y Albiztur

DV

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:36

Aduna

  • Bienvenida a Kukurruku a las 20 y posterior cena popular para dar comienzo a las fiestas.

Albiztur

  • El txupinazo de las 11 marca el inicio de las fiestas de Andra Mari. Habrá hinchables a las 13, fiesta de la espuma a las 18 y cata de sidra a las 20.

Aretxabaleta

  • Arrancan oficialmente las Andramaixak. En Kurtzebarri habrá fiesta de la espuma a las 13 e hinchables de agua a las 16 y en la plaza, espectáculo pirotécnico a las 22.30.

Azkoitia

  • Llegan las Andramaixek con el txupinazo a mediodía, seguido de gigantes y cabezudos. En la plaza Balda habrá parque infantil a las 17 y espectáculo callejero a las 19.

Deba

  • Empiezan los San Roques a las 18 con el txupinazo y posterior kalejira con los gigantes y cabezudos. A las 22.30 saldrá la Tamborrada.

Eibar

  • Cine al aire libre en la plaza Unzaga a las 22 con la proyección de 'Jumanji. En busca del arca perdida'.

Gabiria

  • En el marco de las fiestas, desafío de herri kirolak a las 13 y festival de bertsos a las 18.30.

Oiartzun

  • Siguen las fiestas en Karrika con el XXXVI Campeonato de Truk a partir de las 22.

Zarautz

  • Comienza la Semana Grande a las 12 con un txupinazo en el que estarán los gigantes y cabezudos. Habrá música y la Salve será a las 20.

Zerain

  • Empiezan las fiestas a las 19.30 y antes, a partir de las 11, habrá hinchables en el frontón y fiesta de la espuma a las 13.15 en la plaza.

Zizurkil

  • Siguen las fiestas con gigantes a las 12, hinchables a las 16 y toro de fuego a las 22.30.

