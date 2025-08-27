Cuentacuentos, arqueología y castillos de arena en la agenda de verano de este 27 de agosto
Continúan las fiestas en la localidad navarra de Lakuntza
Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:47
Azpeitia
-
Mañana, a las 12, última oportunidad para realizar la visita 'Loiola: Basílica y Casa Natal de San Ignacio'. El precio es de 4 €. Para más información e inscripción: 699 759 429.
Donostia-Aiete
-
Cine infantil con la proyección en la casa de cultura de 'Doraemon. Espazioko odisea'. Será a las 11 y es gratuita.
Donostia-Gros
-
En el foyer de Kursaal, a las 12, cuentacuentos 'Haritik tira' dentro de la Quincena Musical Infantil. Las entradas valen 6 € para niños y niñas y son gratuitas para los adultos.
Donostia-Urgull
-
Actividad 'Uzta festa!' en el Natur Txoko de Urgull. Comienza a las 17, es gratuita y está pensada para niños mayores de tres años.
Irun
-
Oiasso propone para el sábado a las 10 un taller de arqueología en familia para niños de entre 6 y 12 años. El precio es de 5 € y es imprescindible apuntarse.
Oñati
-
El Parketxe Arantzazu y Pottokaleku han organizado para este sábado a las 11 una actividad sobre las pottokas y su historia. El precio es de entre 13 y 17 €. Para más información: 943 78 28 94.
Zarautz
-
Lege Zaharren enparantza acoge la última exhibición de deporte rural del verano a partir de las 19.30.
Iparralde
Hendaia
-
Concurso de castillos de arena para familias entre las 10.30 y las 12 en Sokoburu.
Navarra
Lakuntza
-
Continúan las fiestas, con juegos de cintas a las 11, cabezudos a las 20 y toro de fuego a las 22.
