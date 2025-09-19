Las series que se estrenan esta semana

Tamara Villena Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:43 Comenta Compartir

Los próximos días están cargados de novedades muy interesantes en las plataformas de 'streaming', con títulos que prometen mantener al espectador pegado a la pantalla. Netflix sigue con su tendencia a dejar sus mejores estrenos para otoño y esta semana saca la artillería pesada con la llegada de 'Incontrolables', un nuevo 'thirller' protagonizado por Toni Colette, y la esperada 'La casa Guinnes', del creador de 'Peaky Blinders' y con toques que mezclan a los de Birmingham con 'Succession'. Apple TV+ también estrena la nueva temporada de su aclamada 'Slow Horses' y HBO Max apuesta por 'Pubertat', creada y dirigida por Leticia Dolera.

'El refugio atómico' (19 de septiembre, Netflix)

Uno de los títulos destacados que llega estos días a Netflix es 'El refugio atómico', la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de otros éxitos como 'Vis a vis', 'La casa de papel', 'Sky Rojo' y 'Berlín'. La producción nos adentra en Kimera Underground Park, un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, donde un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir tras tener que encerrarse ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes. Aislados bajo tierra, dos familias marcadas por heridas del pasado tendrán que aprender a convivir en un clima tenso y claustrofóbico.

'What It Feels Like For a Girl' (23 de septiembre, Filmin)

La escritora y activista trans Paris Lees adapta sus memorias en esta producción que narra su adolescencia como persona trans a principios de los 2000 en Nottingham y South Wales. Atrapada en un pueblo pequeño del norte de Inglaterra, huye a los bajos fondos de Nottingham donde conoce a Lady Die, la 'primera bailarina de podio' de East Midlands que no duda en adentrarla en su grupo y en el mundo de la fiesta 'queer'. La serie indaga en su viaje de autodescubrimiento, marcado por los excesos y la transfobia.

'Slow Horses' (24 de septiembre, Apple TV+)

La quinta temporada de esta aclamada serie de espías protagonizada por Gary Oldman que adapta las novelas de Mick Herron. La nueva entrega de la producción, que Apple TV ya ha renovado para una séptima temporada, nos devuelve a Jackson Lamb y al resto de agentes de la Ciénaga, que tendrán que investigar los extraños sucesos que comienzan a ocurrir en la ciudad justo cuando el geek de la tecnología Roddy Ho se echa una nueva novia. La trama, que regresa con su particular mezcla de espionaje, 'thriller' de acción y humor negro, seguirá a los investigadores mientras tratan de conectar toda la información para seguir defendiendo al Reino Unido. La esperada temporada será la despedida como 'showrunner' de su creador, Will Smith, que ganó el Emmy al mejor guion para la serie en su tercera entrega y busca ahora centrarse en nuevos proyectos.

'Pubertat' (24 de septiembre, HBO Max)

Otro de los estrenos fuertes de la semana es 'Pubertat', la serie de seis episodios creada y dirigida por Leticia Dolera sobre tres adolescentes señalados por una denuncia de agresión sexual que estalla en redes sociales. La acusación detona la armonía en una comunidad castellera, donde las familias tratan de asimilar y afrontar lo ocurrido, en un clima de tensión creciente y ante la duda de cómo un niño puede llegar a convertirse en un agresor sexual.

'Hotel Costiera' (24 de septiembre, Amazon Prime Video)

Este 'thriller' de acción protagonizado por Jesse Williams está ambientado en la Costa Amalfitana, donde un exmarine estadounidense regresa a la tierra de su infancia para trabajar como 'solucionador de problemas' en un lujoso hotel. Allí tendrá que lidiar conproblemas de los huéspedes más adinerados mientras se ve envuelto en la complicada misión de buscar a la hija del dueño del hotel, una joven que lleva un mes desaparecida.

'La huésped' (24 de septiembre, Netflix)

El toque de suspense psicológico lo pone esta producción colombiana protagonizada por Carmen Villalobos y Laura Londoño, sobre una pareja que trata de reconstruir su matrimonio tras una infidelidad. Un proceso complicado que se tuerce todavía más con la llegada de una mujer vinculada al pasado de la esposa, que desata secretos oscuros y nuevas traiciones.

'Marvel Zombies' (24 de septiembre, Disney+)

Para quienes prefieren las producciones de animación, Disney+ estrena 'Marvel Zombies', la nueva miniserie animada del universo cinematográfico de Marvel. La serie nos trae a superhéroes como la Bruja Escarlata, Okoye y Yelena Belova convertidos en zombis, después de que un virus haya infectado al mundo y transformado tanto a héroes como a villanos en no muertos. Mientras, un grupo de supervivientes busca una forma de detener la plaga de muertos vivientes. El proyecto se expande del episodio de «What If...?» y nos traslada a un mundo distópico en el que los zombis con superpoderes amenazan con arrasarlo todo.

'La casa Guinness' (25 de septiembre, Netflix)

Otro de los estrenos potentes de la semana es la nueva serie de Steven Knight, el creador de 'Peaky Blinders', que esta vez nos sitúa en el el Dublín y la Nueva York del siglo XIX para contarnos una historia con toques de 'Succession' y los de Birmingham, basada en hechos reales. La producción de ocho episodios parte de la muerte de Benjamin Guiness, el hombre que consiguió llevar el apellido a lo más alto gracias a la fabricación de la cerveza homónima. El fallecimiento del patriarca es la piedra angular de una lucha por la sucesión de ese negocio tan lucrativo, que queda en manos de sus cuatro hijos, cada uno con secretos que ocultar.

'Incontrolables' (25 de septiembre, Netflix)

Netflix sigue apostando fuerte para sus estrenos de la semana con esta miniserie protagonizada por Toni Colette y Mae Martin, también creadora de la producción. 'Incontrolables' parece tener todo para poner los pelos de punta: drama, 'thriller' y misterio para mantener al espectador pegado a la pantalla. La trama se ambienta en un pequeño y bucólico pueblo, donde un policía local comienza a sospechar que la escuela local para adolescentes con problemas y su fundadora no son lo que parecen.

'Tulsa King' (25 de septiembre, SkyShowtime)

El drama criminal 'Tuklsa King' estrena su tercera temporada, con un Sylvester Stallone que se vuelve a meter en la piel del capo Dwight 'El General' Manfredi para gestionar la expansión de su imperio y mantener bajo control las amenazas de sus enemigos. Esta nueva entrega viene con los adversarios más peligrosos que jamás ha tenido en Tulsa: los Dunmires, una adinerada familia que funciona bajo sus propias normas y llevará al límite a Dwight para proteger a los suyos.

'Poquita fe' (25 de septiembre, Movistar Plus+)

La segunda temporada de 'Poquita fe' retoma la historia tres meses después que en su primera entrega, con la crisis de pareja de Berta y José Ramón aún por resolver. La cosa va a peor cuando los echan del piso y después de mucho buscar, no les queda otra que irse a vivir con los suegros unos meses mientras esperan las llaves de su nuevo piso.

'Alice in Borderland' (25 de septiembre, Netflix)

También se estrena esta semana la tercera temporada de 'Alice in Borderland', donde un aficionado a los videojuegos y sus dos amigos se ven atrapados en una versión paralela de Tokio y no les queda otra que tratar de sobrevivir compitiendo en sádicos juegos.