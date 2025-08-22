Las series que se estrenan esta semana El regreso de series como 'El Pacificador' o 'Invasión' se compagina con el estreno de la última ficción del creador de 'BoJack Horseman', 'Long Short Story', o 'Yo, Jack Wright'

I. C. R. Viernes, 22 de agosto 2025, 00:03 Comenta Compartir

Acción y comedia superheroíca, animación para adultos, invasiones extraterrestres y dramas componen el nutrido conjunto de series que llegan esta semana a las plataformas digitales, después de unos días con escasas producciones que llevarse a la boca. 'El Pacificador', la primera serie de James Gunn para DC Studios, regresa con su segunda temporada a HBO Max; el creador de 'BoJack Horseman' levanta otra serie de animación para adultos en Netflix, 'Long Story Short'; las aventuras de 'Invasión' continúan en Apple TV+ con su tercera temporada y Chris Lang, el responsable de 'El ladrón, su esposa y la canoa', vuelve a reparar en la codicia humana en 'Yo, Jack Wright', ficción que en nuestro país estrena Movistar Plus+.

'El Pacificador' (HBO Max, 22 de agosto)

El primer producto que James Gunn comandó para DC Studios y Warner Bros regresa ahora con una segunda temporada de ocho episodios, todos ellos escritos por el responsable de la fantástica 'Superman', que además dirige tres de los capítulos. La nueva entrega sigue los pasos Christopher Smith, alias El Pacificador, el superhéroe justiciero a quien da vida John Cena, que lucha por reconciliar su pasado con su nuevo estilo de vida, mientras sigue combatiendo malhechores en su equivocada búsqueda de la paz a cualquier precio. Completan el reparto Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma y Steve Agee, al que en esta nueva tanda de episodios se suman Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez y Tim Meadows.

'Long Story Short' (Netflix, 22 de agosto)

Del creador de 'BoJack Horseman', Raphael Bob-Waksberg, llega esta comedia de animación sobre una familia que narra la trayectoria de unos hermanos desde la infancia a la madurez y revive el pasado. Ben Feldman, Angelique Cabral, Abbi Jacobson, Nicole Byer, Max Greenfield, Lisa Edelstein y Paul Reiser ponen voces a sus personajes.

'Aema' (Netflix, 22 de agosto)

En la Corea de los 80, una estrella de cine y una actriz desafían a una industria dominada por los hombres y la corrupción mientras graban la provocativa 'Madame Aema'. Lee Hanee, Bang Hyo-rin y Jin Sun-kyu protagonizan esta ficción creada por Lee Hae-young.

'La herencia' (HBO Max, 22 de agosto)

De origen polaco, esta ficción aborda las dificultades en las relaciones familiares a raíz de la crisis de la familia Mroz, que vive en la pequeña ciudad de Hel, en la costa de Polonia. El punto de partida es el funeral de Jan Mroz, decano de la comunidad local, lobo de mar y soldado retirado de la Marina, propietario de un camping, un bar y una finca familiar, todo ello por un valor aproximado de 5 millones de dólares. La disputa por la herencia su herencia pone a prueba las relaciones de la familia Mroz en una serie donde la intriga criminal, el amor, la traición, la envidia o la solidaridad van de la mano.

'Invasión' (Apple TV+, 22 de agosto)

«En esta nueva temporada continuarán creciendo la escala, emoción e intensidad de la 'Invasión', y nuestros personajes se mantendrán en el centro de la historia y se reunirán de de maneras que con suerte sorprenderán y, lo que es más importante, conmoverán a nuestra audiencia, que ha sido increíblemente solidaria e inspiradora desde el primer día», asegura Simon Kinberg, creador y productor ejecutivo de la ficción acerca de la tercera tanda de episodios. 'Invasión' narra una invasión alienígena a través de diferentes perspectivas alrededor del mundo. La serie está protagonizada por Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland y Tara Moayedi.

'Diez libras y un sueño' (Axn, 23 de agosto)

1956, un grupo de británicos decide dejar atrás la posguerra europea para comenzar de cero en Australia animados por una promesa irresistible: un billete de barco hacia una vida mejor por solo 10 libras. La historia se centra en Annie Roberts, una mujer decidida a cambiar el destino de su familia. Junto a su marido y sus hijos, cruza medio mundo en busca de oportunidades, pero lo que encuentran al llegar dista mucho del paraíso prometido. Las dificultades de adaptación, los trabajos precarios y la nostalgia del hogar marcarán un camino lleno de obstáculos y emociones.

'Upload' (Prime Video, 25 de agosto)

Cuarta y última temporada de 'Upload'. Dicen desde Prime Video que la ficción concluye con «un final explosivo». En estos cuatro últimos episodios, una IA consciente se vuelve maligna y amenaza con acabar con Lakeview (y con el mundo entero). Ejecutivos avariciosos, misterios sin resolver y desamor en el mundo real y en el virtual ponen a prueba a los protagonistas. La única manera de evitar la desaparición de la humanidad es aliándose una vez más.

'Shetland: un nuevo caso' (Filmin, 26 de agosto)

Regresa una de las series más exitosas de la BBC y lo hace con seis capítulos nuevos. Cuando una noche su amiga no vuelve a casa, Tosh convence al inspector Calder, ahora residente en las Islas, de que algo va mal. Juntos, salen en busca de la mujer, sólo para encontrar a su hijo de 9 años caminando solo por una carretera remota, cubierto de sangre. En un caso que difumina la línea entre lo personal y lo profesional, Calder y Tosh deben confiar el uno en el otro para llegar a la verdad.

'Yo, Jack Wright' (Movistar Plus+, 26 de agosto)

Chris Lang, el responsable de 'El ladrón, su esposa y la canoa', traza aquí una radiografía de la codicia humana que dirige Tom Vaughan ('Unforgotten', 'Asesinato para principiantes'). Jack Wright es un poderoso hombre de negocios cuyo inesperado suicidio deja a su familia en el caos. Cuando se dan a conocer las disposiciones del testamento final de Jack, su tercera esposa, Sally y los dos hijos de su primer matrimonio, Gray y John se horrorizan al descubrir que han sido excluidos en gran medida de la enorme fortuna de Jack, que va a pasar manos de la nieta, Emily, única hija de Gray con quien no mantiene buena relación. A medida que el inspector jefe Morgan y la inspectora Jone profundizan en el caso, se dan cuenta de que la causa de la muerte de Jack fue, de hecho, asesinato. Sus sospechas se dirigen pronto a los Wright, donde comienza la madre de todas las disputas. John Simm, Nikki Amuka-Bird y Gemma Jones encabezan el elenco.

'Requiem for Selina' (SundanceTV, 26 de agosto)

Ficción inspirada en la historia real de Celina Isabelle, una joven de 17 años que, tras crear un blog de belleza, pasó de ser una víctima de acoso a convertirse en la bloguera más importante del país. Entre blogs, cirugías estéticas y el peso de la fama digital, la serie ofrece un retrato sobre los riesgos de la búsqueda constante de validación por internet. La serie se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de la televisión noruega, recibiendo el Premio del Jurado Estudiantil en la sección de Panorama Internacional de Series Mania 2025, así como múltiples nominaciones y los galardones a la mejor serie dramática y mejor actriz principal en una serie dramática por los Premios Gullruten de 2025.

'La lista final: lobo negro' (Prime Video, 27 de agosto)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards (Taylor Kitsch) se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

'Mi vida con los chicos Walter' (Netflix, 28 de agosto)

En busca de un nuevo comienzo en Silver Falls, Jackie se da cuenta de que las segundas oportunidades no están aseguradas, sobre todo cuando surgen conflictos en el pueblo y reflotan sentimientos que todavía no ha podido resolver.

'Suits LA' (SkyShowtime, 28 de agosto)

Se estrena en España esta ficción de trece capítulos ya cancelada sobre un antiguo fiscal federal de Nueva York, que se ha reinventado a sí mismo representando a los clientes más poderosos de Los Ángeles, pero su bufete está en crisis y, para sobrevivir, debe asumir un papel que despreció durante toda su carrera.