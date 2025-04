Las series que se estrenan esta semana 'Black mirror', 'The last of us', 'Doctor Who' o 'Hacks' son algunos de los estrenos destacados de estos días

Semana de reencuentros en la pequeña pantalla con algunos estrenos de renombre. 'Black Mirror', icónica serie de ciencia ficción creada por Charlie Brooker, vuelve a la carga con una séptima temporada llena de novedades. Mientras, Pedro Pascal continúa con su particular supervivencia en 'The last of us'. Otros viejos conocidos que llegan con nueva entrega son la ganadora al Globo de Oro a mejor comedia 'Hacks' o el viajero en el tiempo 'Doctor Who'.

A destacar entre las novedades, la producción española 'El jardinero', protagonizada por Álvaro Rico y Cecilia Suárez; 'Mr Throwback' con la superestrella mundial del baloncesto Stephen Curry; 'Los vicios ocultos' de Jon Hamm en un lujoso barrio de Westmont Village; o 'En la sombra', thriller político francés que adapta la novela del ex primer ministro de Francia Edouard Philippe.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 10 de abril Netflix 'Black mirror' (Temporada 7)

La icónica serie creada por Charlie Brooker estrena septima temporada en la que que propone nuevas e inquietantes realidades distópicas en seis episodios. Esta nueva entrega incluye, entreotros, una secuela del aclamado capítulo 'USS Callister' de la cuarta temporada.

2 Jueves, 10 de abril Netflix 'Al norte del norte' (Temporada 7)

Una joven inuit de un minúsculo pueblo del Ártico se esfuerza por forjar su propio camino, desafiando las expectativas sociales y los cotilleos de su unida comunidad.

3 Viernes, 11 de abril Max 'Hacks' (Temporada 4)

La ganadora del Globo de Oro a mejor comedia estrena cuarta temporada. En esta ocasión, las tensiones aumentan cuando Deborah y Ava se esfuerzan por sacar adelante su programa nocturno y hacer historia con él.

4 Viernes, 11 de abril Apple TV+ 'Vicios ocultos'

Tras ser despedido, Andrew 'Coop' Cooper (Jon Hamm), un administrador de fondos de cobertura que todavía está lidiando con su reciente divorcio, recurre a robar en las casas de sus vecinos en el muy adinerado barrio de Westmont Village, solo para descubrir que los secretos ocultos dentro de esas mansiones de lujo pueden ser más peligrosos de lo que nunca imaginó.

5 Viernes, 11 de abril Netflix 'El jardinero'

Thriller romántico creado por Miguel Sáez Carral y protagonizado por Álvaro Rico, Cecilia Suárez y Catalina Sopelana. Narra la historia de Elmer y de su controladora madre, La China Jurado, gestora de un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo. Para Elmer, matar es la cosa más fácil del mundo, pues un accidente le privó de sentimientos. Sin embargo, cuando planea el asesinato de la encantadora Violeta, una maestra de guardería, se enamora de ella. Ahora, Elmer debe aprender a amar mientras su madre hace todo lo posible para acabar con la vida de Violeta.

6 Sábado, 12 de abril Netflix 'Manual para residentes'

Netflix apuesta una semana más por el contenido asiático. En este caso, la historia se centra en el Centro Médico Yulje, donde los residentes de ginecología y obstetricia de primer año navegan por el caos de su trabajo y su vida personal, todo en su búsqueda por convertirse en médicos excepcionales.

7 Sábado, 12 de abril Disney+ 'Doctor Who' (Temporada 2)

La serie narra las aventuras de un señor del tiempo conocido como el Doctor, que explora el universo en su TARDIS, una nave espacial con consciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio. En esta nueva temporada, el protagonista conoce a Belinda Chandra y comienza una épica búsqueda para volver a la Tierra. Pero una fuerza misteriosa impide su regreso, por lo que estarán obligados a afrontar nuevos peligros, mayores enemigos y terrores más espeluznantes que nunca.

8 Sábado, 12 de abril Calle 13 'Bellefond'

El exfiscal Antoine Bellefond se convierte en abogado penalista y profesor de derecho penal en el sur de Francia. Decidido a cumplir la misión que se impuso, lucha contra la injusticia y los errores judiciales, acompañado por sus tres mejores alumnos.

9 Lunes, 14 de abril Max 'The last of us' (Temporada 2)

Uno de los estrenos más esperados de la semana. 'The last of us' en una serie basada en un exitoso videojuegos sobre un futuro distópico en el que la cepa del hongo Cordyceps ha convertido a los humanos infectados en criaturas caníbales. Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

10 Lunes, 14 de abril SkyShowtime 'Mr throwback'

La superestrella mundial del baloncesto Stephen Curry y Adam Pally protagonizan esta comedia en falso documental que narra la historia de un vendedor de recuerdos venido a menos que espera encontrar el perdón al reconciliarse con su compañero de equipo de la infancia, nada menos que la leyenda de la NBA.

11 Lunes, 14 de abril SkyShowtime 'Gangs of London' (Temporada 3)

La ficción narra las luchas entre bandas rivales y otras organizaciones criminales en el Londres actual. Cuando el caos estalla en la ciudad tras la muerte de cientos de personas a causa de un cargamento de cocaína adulterado, los personajes más conocidos chocan con nuevos rostros unidos por lazos de sangre, lo que desencadena brutales luchas de poder, alianzas inesperadas y feroces rivalidades.

12 Martes, 15 de abril Filmin 'En la sombra'

Thriller político sobre un amaño electoral. Basado en el libro del ex primer ministro francés Edouard Philippe y Gilles Boyer, que nos adentra entre bambalinas de unas elecciones políticas en Francia. Paul Francoeur acaba de ganar las primarias de su partido y se lanza a una campaña presidencial que promete ser tumultuosa. César Casalonga, su principal asesor, debe apaciguar los resentimientos dentro de su partido y evitar los ataques de otros candidatos.

13 Martes, 15 de abril Netflix 'La cúpula de cristal'

Thriller psicológico 'nordic noir' que presenta a una criminóloga que se enfrenta a los traumas de su pasado cuando regresa a un pueblo marcado por un crimen sin resolver.

14 Miércoles, 16 de abril Movistar Plus+ 'Maria Antonieta' (Temporada 2)

Vuelve la serie histórica con una nueva entrega centrada en el escándalo del collar de diamantes. En el apogeo de su poder, Maria Antonieta y Luis se enfrentan a una crisis financiera sin precedentes. Los incesantes ataques de Provenza y Chartres contra la pareja real despiertan el odio de los nobles mientras se avecinan consecuencias desastrosas con el asunto de las joyas.

15 Miércoles, 16 de abril Apple TV+ 'Government cheese'

Comedia ambientada en 1969 en el Valle de San Fernando (California) que cuenta la historia de los Chambers, una familia peculiar que persigue sueños muy grandes y aparentemente imposibles, liberados de las restricciones del pensamiento realista. Cuando Hampton Chambers sale de la cárcel, su esperada reunión familiar no va como él había planeado. Durante su ausencia, su esposa Astoria y sus hijos han formado una unidad familiar poco convencional, y el regreso de Hampton pone su mundo patas arriba.

16 Miércoles, 16 de abril Disney+ 'The stolen girl'

Serie británica ambientada en un barrio a las afueras de Londres donde la vida no es tan tranquila como parece. Cuando Lucía, la hija de Elisa y Fred Blix, desaparece en lo que parecía ser la típica fiesta de pijamas con una amiga del colegio, la vida de la pareja se convierte en una pesadilla. Elisa se verá obligada a comenzar una peligrosa búsqueda por toda Europa para descubrir la verdad sobre la desaparición de su hija.