Las series que se estrenan esta semana

Las plataformas digitales traen contenido de lo más variopinto en unos días en los que no abundan los estrenos de renombre. Para los amantes del género policíaco, a destacar la quinta temporada de la clásica 'The Equalizer', en este caso en versión femenina. Otro viejo conocido como el capitán Nemo llega a la pequeña pantalla con 'Nautilus'. Mientras que los amantes de las series de médicos tienen su pequeña dosis con 'Hyper knife', un drama coreano sobre la rivalidad de dos genios obsesionados con su profesión.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 14 de marzo Apple TV+ 'Ladrones de drogas'

Serie creada por Peter Craig bajo la producción de Ridley Scott y basada en el libro homónimo de Dennis Tafoya. La trama se centra en la historia de dos amigos y delincuentes de toda la vida que se hacen pasar por agentes de la DEA con el objetivo de robar en una casa en el campo. Su trabajo de poca monta se convertirá en una cuestión de vida o muerte cuando, sin darse cuenta, ponen al descubierto la mayor ruta de narcotráfico de la costa este de los Estados Unidos.

2 17 de marzo Movistar Plus+ 'Reinas del Soho'

'Reinas del Soho' narra el nacimiento de los clubes nocturnos regentados, por aquel entonces, por mujeres que controlaban el negocio de la droga tras la Primera Guerra Mundial en este emblemático barrio londinense. Basada en 'Dope Girls: The Birth of the British Drug Underground', el clásico de culto del escritor Marek Kohn, la serie aborda el preocupante consumo de drogas que siguió tras el primer gran conflicto bélico de la historia.

3 18 de marzo Filmin 'La cacería en el fin del mundo'

Producción chilena basada en hechos reales que sigue la desaparición de una docena de jóvenes a finales de los años noventa. El thriller comienza con la ausencia de uno de ellos tras salir de una fiesta, lo que provocará que el caos y la desinformación se apoderen de la ciudad.

4 18 de marzo Calle 13 'The equalizer' (Temporada 5)

Después de la trilogía de Denzel Washington sobre este exagente de la CIA, llega la versión femenina con Queen Latifah como protagonista. Quinta temporada en la que Robyn McCall utiliza sus habilidades para ayudar a aquellos que no tienen dónde acudir.

McCall se presenta a la mayoría como una madre soltera que está criando a su hija adolescente. Pero para unos pocos, ella es 'The Equalizer', un ángel de la guarda anónimo y defensor de los oprimidos, que también es obstinada en su búsqueda de la redención personal. El trabajo clandestino de Robyn sigue siendo un secreto para su inteligente y observadora hija, Delilah, y su tía Vi, que vive con Robyn para ayudarla a equilibrar su vida como madre trabajadora.

5 18 de marzo Sundance TV 'Detective Harjunpäa' (Temporada 2)

Serie policiaca finlandesa basada en las novelas del autor Matti Yrjäna. En la nueva temporada, el inspector de la brigada criminal de Helsinki seguirá investigando los crímenes que alteran el orden en la ciudad junto a su mano derecha. Ambos detectives deberán resolver los nuevos homicidios mientras se enfrentan a sus propios problemas personales y a la llegada de un nuevo compañero a la comisaría.

6 19 de marzo SkyShowtime 'Small town, big story'

Serie de seis episodios que combina el humor, los extraterrestres y las costumbres irlandesas más profundas. La ficción narra la vida en la localidad ficticia de Drumbán, un pueblo rural de inadaptados sociales situado en la frontera entre Irlanda y otro mundo. Un equipo de rodaje de Hollywood llega al pueblo y sale a la luz un secreto que lleva décadas oculto.

6 19 de marzo Disney+ 'Hyper knife'

Drama médico coreano con ciertas dosis de suspense que muestra la feroz rivalidad y el crecimiento de dos genios obsesionados con su profesión cuando la doctora Jung Se Ok, que una vez tuvo un pasado prometedor, y su antiguo mentor, que la hizo tocar fondo, se reencuentran.

7 19 de marzo Netflix 'Policía: el capítulo en bengala'

El incorruptible policía Arjun Maitra decide enfrentarse al temido don Bagha de Calcuta y a sus hombres, plantando cara a un sistema ineficaz y a las violentas guerras de bandas.

8 20 de marzo Netflix 'La residencia'

Con una mezcla de suspense, misterio y comedia, la nueva serie de Netflix se inspira en la novela 'The Residence: Inside the Private World of the White House' de Kate Andersen Brower. En ella, una excéntrica detective debe resolver un misterioso asesinato en la Casa Blanca, donde tanto el personal como los invitados a una cena de Estado son sospechosos.

9 20 de marzo AMC+ 'Nautilus'

Ficción británica basada en la novela de Julio Verne, 'Veinte mil leguas de viaje submarino'. Narra la historia del archiconocido Capitán Nemo, un príncipe despojado de su linaje que se lanza al mar en busca de venganza contra la Compañía Mercantil de las Indias Orientales.

10 20 de marzo Netflix 'La apuesta de mi vida'

Netflix vuelve a apostar por el contenido turco. 'La apuesta de mi vida' se centra en un columnista de apuestas deportivas de un periódico que se llegó a convertir en leyenda gracias al talento heredado de su padre. No obstante, sus predicciones empiezan a ser erróneas y eso provoca que pierda su trabajo.

En medio de este declive, el protagonista se cruza con el fantasma de un empresario que pretende que resuelva el caso de su asesinato.