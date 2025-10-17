Las series que se estrenan este fin de semana Crimen y suspense se entremezclan en las novedades que llegan estos días a las plataformas de 'streaming'

María Gardó Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 00:25

Crimen y suspense se entremezclan en las novedades que llegan estos días a las plataformas de 'streaming', con títulos que prometen dejar al espectador pegado a la pantalla. SkyShowtime trae desde Polonia el drama policíaco 'The Cop. A New Chapter', la segunda temporada de 'Rabo de Peixe' aterriza en Netflix y el estreno de 'El monstruo de Florencia', sobre el asesino en serie que aterrorizó Italia, verá la luz a mediados de semana.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 16 de octubre Netflix 'Románticos anónimos'

Desde Japón y Corea del Sur llega esta comedia romántica donde dos personas tímidas se cruzan en la vida unidas por una pasión: el chocolate.

En esta historia que llega a Netflix, una brillante chocolatera incapaz de mantener contacto visual conoce a un heredero que no soporta el contacto físico... pero, de algún modo, son inmunes el uno al otro.

2 Jueves, 16 de octubre Netflix 'La diplomática' (temporada 3)

A Netflix llega también la tercera temporada de 'La diplomática'. A lo largo de ocho episodios, la embajadora Kate Wyler vive una pesadilla tras haber acusado a la vicepresidenta de Estados Unidos de estar detrás del ataque terrorista contra un barco británico y admitir que ella misma está interesada en optar al puesto de vicepresidenta. Ahora que el presidente de EE UU ha muerto, la vicepresidenta Grace Penn se convierte en la líder del mundo libre.

3 Jueves, 16 de octubre SkyShowtime 'The Cop. A New Chapter'

SkyShowtime trae este drama policíaco que llega desde Polonia. Se centra en los agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana de Varsovia que cada día se enfrentan a la violencia, la muerte y los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. A los veteranos detectives Banaś (Maciej Stuhr) y Jóźwiak (Jacek Braciak) se une una joven y ambiciosa agente de policía: Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Desde el principio, se ve inmersa en el brutal submundo de Varsovia, donde la línea entre el bien y el mal a menudo se difumina peligrosamente. A medida que cada investigación plantea más preguntas que respuestas, los agentes deben enfrentarse no solo a criminales despiadados, sino también a sus propios demonios internos.

4 Viernes, 17 de octubre Netflix 'Rabo de Peixe' (temporada 2)

La nueva entrega de 'Rabo de Peixe' retoma la historia tres meses después de la partida de Eduardo, quien regresa a un lugar muy distinto: las drogas que ocultó ya no están en manos de Tío Joe, sino bajo el control de un enemigo inesperado. Esto desencadena una serie de acontecimientos que pondrán a prueba la lealtad y amistad del grupo.

5 Sábado, 18 de octubre SkyShowtime 'Devil in Disguise: John Wayne Gacy'

Entre 1972 y 1978, treinta y tres jóvenes fueron secuestrados, asesinados y enterrados en el entresuelo de la casa de su asesino sin que nadie se diese cuenta durante todo ese tiempo. ¿Por qué? Su asesino era encantador y divertido, tenía un buen trabajo típico estadounidense, era un líder comunitario e incluso se ofreció como voluntario para entretener a niños enfermos mientras vestía como un payaso.

'Devil in Disguise: John Wayne Gacy' muestra las retorcidas capas de la vida de Gacy y las desgarradoras historias de sus víctimas; explorando el dolor, la culpa y el trauma de sus familias y amigos; y exponiendo fallos sistémicos, oportunidades perdidas y prejuicios sociales que alimentaron su reino de terror.

6 Lunes, 20 de octubre COSMO 'Profesor T.' (temporada 4)

En esta nueva temporada, el profesor Jasper no logra enfrentarse al trabajo policial después del terrible desenlace de la temporada anterior, con la muerte de Lisa. Sin embargo, con la ayuda de Dan y Helena, regresa al equipo para hacer lo que mejor sabe: resolver crímenes. Aunque le va a costar, su vida personal también comienza a florecer en esta nueva entrega.

7 Martes, 21 de octubre Filmin 'Bookish'

El actor, guionista y novelista británico Mark Gatiss ('Sherlock') es el creador y protagoniza este 'cozy crime'. En el Londres de 1946, hay una librería que lleva el nombre de su excéntrico propietario: Book. Antiguo espía militar reconvertido en detective poco convencional, Book disfruta ayudando a la policía a resolver sus casos más complejos. Cuando Jack, un joven con un pasado como exconvicto, es enviado a trabajar a la librería, no tarda en sospechar que su llegada no fue en absoluto casual.

8 Miércoles, 22 de octubre Netflix 'Baby Bandito' (temporada 2)

Tras el éxito de audiencia de su primera temporada, llega una segunda entrega de 'Baby Bandito'. La vida del 'skater' Kevin Tapia da un vuelco inesperado cuando se enamora de Génesis, una joven privilegiada. Decidido a apostarlo todo por su amor, Kevin se sumerge en un arriesgado plan para robarle a una peligrosa banda de mafiosos llamada los Carniceros un intrincado esquema para extraer un botín millonario que lo transformará en el fugitivo más buscado del país. Mientras desafían las normas y se enfrentan a una intensa persecución, su historia de amor se entrelaza con peligros extremos mientras persiguen una vida fuera de lo común, donde la pasión y el riesgo culminan en un emocionante viaje hasta Roma.

La producción chilena de ocho episodios se inspira en el llamado robo del siglo ocurrido en Chile en 2014.

9 Miércoles, 22 de octubre Amazon Prime Video 'Lazarus'

Esta serie de terror y suspense promete ser una de las más adictivas del año. Su reparto estelar, encabezado por Bill Nighy y Sam Caflin, es otro de sus principales atractivos.

Harlan Coben es el creador de esta historia que sigue los pasos de Lazarus, que comienza a tener experiencias perturbadoras alrededor de asesinatos tras la muerte de su padre.

10 Miércoles, 22 de octubre Netflix 'El monstruo de Florencia'

Otra se las propuestas de Netflix más esperadas es esta serie policiaca que se centra en el conocido como Monstruo de Florencia, el primer asesino en serie de Italia, que escapó de la justicia y aterrorizó al país.

Entre 1968 y 1985, un asesino armado con una pistola Beretta calibre .22 cometió ocho dobles homicidios, siempre contra parejas que se encontraban en coches o lugares apartados.