Es la más popular del instituto Zurbarán, pero no es oro todo lo que reluce en su relación con el chico más guapo del colegio ni es tan perfecta como parece. La actriz María Bernardeau (Madrid, 21 años) se mete en la piel de Carlota en 'Física o química: la nueva generación' (estreno de un nuevo capítulo este domingo en Atresplayer), la renovada etapa de la mítica serie que triunfó en Antena 3 hace casi dos décadas. La joven intérprete dice que siempre sigue los consejos de su madre, Ana Duato. «Me gustaría trabajar con ella mano a mano», revela.

–¿Ha habido nervios con el estreno?

–Estábamos muy emocionados y nerviosos, pero creo que de las ganas que teníamos de que se estrenara y de que el público pudiera ver, por fin, los capítulos de 'Física o química: la nueva generación'. Con mis primas, de pequeña, empecé a ver algo de la serie original, pero ya cuando me cogieron para esta nueva etapa, volví a verla desde la primera temporada. Me moría de la curiosidad y me sentía tan afortunada que la quería ver entera.

–¿Siente el vértigo por la comparación que puede haber con la serie original?

–Somos los primeros que hemos sentido ese vértigo y esa presión. Hemos cogido a nuestros personajes y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Nos hemos esforzado un montón para realmente intentar estar al nivel del primer 'Física o química'. Es cierto que también se puede comparar con otras series como 'Élite', 'Sex education' o 'Hit', porque tratamos problemáticas parecidas pero lo hacemos de distintas formas.

–¿Qué le ha enseñado su personaje?

–Carlota es una chica valiente que se enfrenta a realidades muy complejas que viven adolescentes a su edad. Me ha enseñado un montón. Yo creo que todos hemos conseguido empatizar con nuestros personajes de alguna forma porque todos nos hemos sentido solos alguna vez, todos nos hemos sentido diferentes y todos nos hemos sentido vulnerables. Entonces creo que todo el público va a poder al menos conectar con algún personaje.

–¿Qué tiene en común con Carlota?

–Consigo conectar con ella por la vulnerabilidad y la soledad que todos hemos sentido alguna vez. Carlota es una chica que de cara tiene una barrera muy grande entre lo que expone al público y lo que realmente le pasa internamente. En eso no me identifico con ella, yo creo que no tengo esa barrera que tiene ella de ser una dura, de ser una chica muy seria, pero bueno, me siento muy afortunada de interpretar el personaje de una adolescente que no es como yo.

–¿En casa le han dado algún consejo?

–En mi casa me dan consejos siempre que quiero. Me apoyan un montón en mi vida personal y también en general. Mi madre y mi hermano, afortunadamente, tienen mucho trabajo, aunque ella siempre me dice que disfrute, aprenda, que sea educada.

–Es la más pequeña de la saga. ¿Cómo lo vive? ¿siente presión?

–Sí, soy la más pequeña, aunque también tengo una prima que se dedica a esto. Me siento muy afortunada de tenerlos a ellos, a mi familia, como ejemplo. No hay ninguna presión por la carrera; la hay por ser tan disfrutona y feliz como mi madre o ser tan constante como mi hermano. Pero no hay presión por triunfar más o menos.

–¿Le gustaría trabajar con ellos?

–Me encantaría. Hacer de mi madre de pequeña en la misma serie –en referencia a 'Cuéntame'– estuvo bien, pero me encantaría trabajar con ella mano a mano. Estoy abierta a todo y por eso me dedico a la interpretación, para meterme en la piel de un montón de personajes y personas.

–Y compagina la interpretación con el estudio de Bellas Artes y Moda.

–Está bien tener otra cosa que te llene al margen de la interpretación. Me gusta mucho pintar, es un ámbito en el que también me gustaría trabajar. Me gusta la escultura, el arte plástico, pero es difícil entrar. Tengo que decir que tengo muchísimas obras. Desde aquí mando un mensaje a las galerías de arte de Madrid para que empiecen a coger a artistas jóvenes. Nosotros también queremos tener la oportunidad de exponer en salas de arte.

–¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

–Viajar es algo que me gusta un montón. Y pintar cuando tengo un rato es mi primera opción siempre.