Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego San José entre Carla Quílez y Javier Cámara en el rodaje de 'Yakarta'. Movistar

'Yakarta'

Crítica de televisión ·

Durante los dos primeros capítulos no hay asideros para el espectador

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Durante los dos primeros capítulos no hay asideros para el espectador. Si está Diego San José detrás de las cámaras y Javier Cámara con chándal ... de yonqui delante de ellas, 'Yakarta' debe de ser una comedia, ¿no? Tardan las risas y en su lugar surge la incomodidad. ¿Un adulto y una niña durmiendo juntos? Y si es una serie sobre bádminton, ¿por qué no vemos una sola escena de un partido?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  3. 3 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  4. 4

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8

    Lourdes Oñederra: «Aún existe un gran silencio sobre lo que ha supuesto ETA en amplias capas de esta sociedad»
  9. 9

    Rosa Díez-Urrestarazu: «Las madres vivían en Fraisoro el drama de dejar a su hijo en adopción»
  10. 10 Rosalía conquista por primera vez La Revuelta con humor y naturalidad: «Nunca había estado en un programa tan a gusto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Yakarta'

&#039;Yakarta&#039;