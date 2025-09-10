Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma de la serie de televisión 'Poquita fe'. Movistar

'Poquita fe'

Crítica de televisión ·

El mérito de la serie es saltar del malicioso apunte costumbrista a la ternura en el retrato de la pareja protagonista

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:29

Conocimos a José Ramón y a Berta hace un par de años. Dos pan sin sal, dos seres mediocres rodeados a su vez de mediocridad, ... cuya existencia parece sumida en el tedio y la insatisfacción. 'Poquita fe' era un espejo en el que ver reflejadas nuestras miserias. Esa pareja interpretada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño como si estuvieran en una película de Aki Kaurismaki nos hacía reír porque, ay, se parecen a nosotros más de lo que nos gustaría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  3. 3

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  4. 4

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  5. 5

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  6. 6 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  7. 7 La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca»
  8. 8

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10

    Devuelven 90 toneladas de arena a la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Poquita fe'

&#039;Poquita fe&#039;