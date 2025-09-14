Es una ley no escrita, pero todo el mundo –sensato– la conoce: no hay que opinar de las parejas de los amigos. Si son majas, ... no hay problema. Pero cuando son un peñazo insoportable, lo mejor es buscar la manera de aceptarlas y convivir con ellas lo mejor posible. Existe la noble pero estúpida creencia de que, si uno quiere ser un buen amigo, un amigo de verdad, está obligado a decir la verdad. Es decir, que habría que acercarse a nuestro colega, mirarle a los ojos y decirle con dulzura: «Tú pareja es un dolor y no te pega ni con cola, te estás equivocando». Si deciden optar por esa vía, lo mismo se sienten realizados y con la conciencia tranquila. Pero, a buen seguro, habrán perdido un amigo.

Esa es la premisa de 'Platonic', en Apple TV+, una de esas series que pasan injustamente desapercibidas siendo, sin lugar a dudas, una de las mejores comedias que van a encontrar en cualquier plataforma. Los protagonistas son Silvia y Will, interpretados por Rose Byrne y Seth Rogen. Y son geniales. Tanto como el resto de personajes que orbitan el barrio de Los Ángeles. Ella era abogada, pero dejó el trabajo por la familia. Él, maestro cervecero. Y, como les decía, perdieron el contacto hace 15 años porque ella le dijo a él, su mejor amigo, que su prometida era una petarda. Sin embargo, una mañana Silvia ve en Instagram que Will se va a divorciar, y eso será el recomienzo de una bonita, loca, divertida y entrañable amistad.

¿Y una historia de amor? ¡No! Y ahí está la magia del asunto, en que mientras desde fuera sospechan y recelan de esa pareja improbable, mientras cuchichean sobre si están o no enamorados, ellos se parten de risa viendo ovnis en una terraza porque son, por encima de todo, los mejores amigos.