Más vale llegar tarde que no llegar. Es lo que uno piensa cuando, de golpe y porrazo, se topa con una serie tan tierna, divertida ... y reconfortante como 'Samuel'. Escrita y dirigida por Émilie Tronche, la ficción animada en blanco y negro, una coproducción francohispana que aquí se ha podido ver en Clan y está disponible en RTVE Play, sigue los pasos de Samuel, un niño de once años en su último curso de primaria, justo antes de saltar al instituto. Absorto en su diario, Samuel escribe todas aquellas cosas que le ilusionan o le preocupan y, poco a poco, el espectador va conociendo su personalidad, cínica y aparentemente apática, y la realidad que lo rodea: desde su gran amigo Alberto, hasta su primer flechazo, «la Julia alta», pasando por la curiosa relación que mantiene con su madre, una bailarina. Lo de la danza es más que importante porque Samuel baila cada vez que recibe una buena noticia e incluso se atreve a cantar temazos como 'The Winner Takes It All' de Abba.

Con capítulos de poco más de cuatro minutos -la serie cuenta con una sola temporada de 21 episodios-, las historias de 'Samuel' hablan fundamentalmente del final de la infancia y el inicio de la adolescencia, de las inseguridades que nos acechan cuando vamos madurando, de los primeros amores, pero también de los primeros rechazos, y es muy fácil sentirse identificado con cada una de las escenas que en ella se retratan y de las emociones que se suscitan. Exquisitamente localizada -el doblaje de Estel Tort es una joya-, el otro punto fuerte de esta maravillosa serie está en la animación, con un trazo de corte infantil, escueta, minimalista y, a la vez, llena de riquísimos detalles, perfecta para contar estas pequeñas grandes historias que son las de todos y cada uno de nosotros. Se van a emocionar.

