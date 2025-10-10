Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Tejero y Diego Martín. Javier de Agustín

'Sin gluten'

Crítica de televisión ·

El 'share' manda y lo que ha hecho RTVE es unir los dos primeros episodios, dejando elementos en la sala de montaje porque los capítulos superaban los 50 minutos. El resultado es difícilmente digerible

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:24

Comenta

Una hora y 28 minutos. El primer episodio de 'Sin gluten', la serie que La 1 estrenó en el 'prime time' del miércoles, duró una ... hora y 28 minutos, casi como una película. Creada por Javier Aguayo, Germán Aparicio y Araceli Álvarez de Sotomayor -esta última está de enhorabuena porque suya es también 'Nails', la ficción que acaba de llegar a SkyShowtime-, 'Sin gluten' sigue los pasos de Ricardo, un chef con una estrella Michelin, pero alcohólico, al que da vida Diego Martín y que cae en desgracia tras viralizarse un vídeo en el que insulta a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre (la gran Marta Fernández Muro) y aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando aún era un adolescente rebelde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  2. 2 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  3. 3

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso
  7. 7

    Los atuneros vascos varados en Senegal: «Después de once meses ya no sabemos qué hacer y estamos a punto de quedarnos sin barcos»
  8. 8

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  9. 9

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  10. 10

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Sin gluten'

&#039;Sin gluten&#039;