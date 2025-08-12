Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un fotograma de la serie 'The Sandman'. Netflix

'The Sandman'

Crítica de televisión ·

El reparto funciona y el retrato ambiguo del personaje principal, a ratos egoísta e insoportable, resulta original

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 12 de agosto 2025, 00:38

No ha tenido mucha suerte la serie 'The Sandman', a pesar de contar con buenos mimbres. Ya terminada para siempre, con una segunda temporada estrenada ... recientemente en dos partes, el pasotismo de Netflix a la hora de promocionarla, tras la cancelación de Neil Gaiman por sus tropelías sexistas, le ha pasado factura. Polémicas aparte sobre la denuncia a su creador por comportamientos machistas inadecuados, la traslación a imágenes del famoso cómic es digna de elogio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42Âº
  4. 4 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  5. 5

    Alcaldes que eligen su propio camino
  6. 6 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  7. 7 Programa de hoy lunes 11 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  8. 8

    El Hospital Donostia reduce a la mitad el uso de los antibióticos que generan resistencia en las bacterias
  9. 9 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  10. 10

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'The Sandman'

&#039;The Sandman&#039;