Sigue en los primeros puestos en Netflix, en la lista de lo más visto del momento, tras su estreno en época estival. 'Rehén' irrumpió en ... el menú de la popular plataforma, a mediados de agosto, con una temática que es imposible no relacionar con los últimos acontecimientos en el terreno de la política. La realidad acaba superando a la ficción, pero la ficción se anticipa a la realidad. La Primera Ministra de Reino Unido pasa un mal momento en las encuestas por un claro problema con la sanidad pública.

Hay escasez de medicamentos, los enfermos caen como moscas, y la única salida posible es llegar a un acuerdo de colaboración con Francia. La presidenta del país galo se reúne con la máxima mandataria británica, pero el encuentro gubernamental salta por los aires cuando una organización terrorista extorsiona a ambas políticas con un oscuro objetivo. Exigen la dimisión de la ministra, tras secuestrar a su marido, mientras un escándalo sexual planea sobre la cabeza de la máxima autoridad francesa.

'Rehén' consta de cinco episodios, una buena duración para una temporada autoconclusiva creada por el guionista Matt Charman, responsable del libreto de 'El puente de los espías', el filme dirigido por Steven Spielberg, junto a los hermanos Coen. Como thriller, la miniserie engancha sobremanera gracias al buen uso de la técnica del 'cliffhanger', con un final en alto en cada entrega del relato. Es inevitable enganchar un capítulo con otro, darse el atracón como espectador, a pesar de algunas sonadas incoherencias a lo largo de la historia. Suranne Jones, estupenda en la recomendable 'Vigil', y Julie Delpy, la chica de 'Antes del amanecer', defienden con nota sus papeles, en un atmósfera absorbente que explota con creces la técnica del plot twist (giro en la trama).