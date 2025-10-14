Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escena de Marvel Zombis B.C.

'Marvel Zombis'

Crítica de televisión ·

Convertir a los míticos personajes de la gran editorial estadounidense en muertos vivientes sale rentable

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 14 de octubre 2025, 00:21

Comenta

La figura del muerto viviente, rey del horror moderno, sigue arrasando en la ficción. Entre los aficionados al cine de terror hay un dicho: «Si ... hay zombis, no puede ser mala». La moda no parece agotarse y la prueba es que las series derivadas de 'The Walking Dead' están funcionando incluso mejor que su predecesora. La saga 'Marvel Zombis', o cómo fusionar difuntos antropófagos con superhéroes, lleva tiempo luciendo en las estanterías de las librerías especializadas en cómics, y ahora se sube al carro del negocio audiovisual en streaming en formato animado.

