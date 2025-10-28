Lo habitual en esta columna televisiva es recomendar series de interés de plena actualidad, pero de vez en cuando toca señalar alguna propuesta audiovisual fallida ... para que no caduque el filtro de prescriptor, rimbombante palabra de moda para maquillar una profesión, la de divulgador cultural, que, gracias a internet y la democratización de la crítica especializada, léase «amateurización», se ha convertido prácticamente en un hobby. Más de una vez he alabado por estos lares la calidad de las series británicas. Suelen contar con una ventaja: sus temporadas no son muy largas, entre tres y seis entregas. Evidentemente, hay excepciones, entre ellas 'Fear', disponible en Filmin como estreno del mes.

Su actor protagonista es Martin Compston, un rostro habitual en las producciones del Reino Unido que se ha dejado ver en títulos recomendables como la estupenda 'Line of Duty', 'Vigil' o 'Mayflies', además de rarezas como 'The Rig (La plataforma)'. En esta ocasión patina en la piel de un padre de familia, arquitecto de profesión, que se enfrenta a un vecino acosador que se ha encaprichado con su esposa, a quien da vida compungida Anjli Mohindra ('Guardaespaldas').

'Fear', con una duración de tres capítulos, plantea una historia mil veces vista, sin aportar originalidad alguna. Una familia con dos hijos pequeños se muda a Glasgow a un casoplón. En el piso de abajo, poco habitable, casi un sótano, reside un joven desequilibrado, interpretado con escasa inquietud por Solly McLeod ('Guillermo Tell'). Se dedica a comprar y vender criptomonedas frente al ordenador. Obsesionado con su nueva vecina, la lía parda, con un comportamiento desviado que no llega a perturbar y surge prácticamente de la nada. El conflicto estalla sin emoción. Un thriller psicológico del montón.