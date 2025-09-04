Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica TV

Aunque se inicia como una historia costumbrista, pronto descubrimos que estamos ante una intensa intriga que no da un minuto de respiro

Boquerini

Boquerini .

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:01

Es posible que ustedes no sepan quienes son Jorge Díaz, Agustín Martinez y Antonio Mercero, a lo más este último como el hijo del creador ... de 'La cabina'. Pero sin duda todos ustedes sabrán, y más si son aficionados a la literatura negra, quién es 'Carmen Mola', el gran boom de la serie negra española de los últimos años. Pues 'Carmen Mola' es el seudónimo tras el que se esconden Jorge, Agustín y Antonio. Los tres son los guionistas de 'Dos tumbas' (Netflix) apasionante serie de tres episodios dirigidos por Kike Maíllo ('Eva'), uno de esos cineastas a los que no hay perder de vista. Aunque se inicia como una historia costumbrista, pronto descubrimos que estamos ante una intensa intriga que no da un minuto de respiro sobre dos adolescentes desaparecidas al ir a la feria de un pueblo malagueño. Poco después aparece en el mar el cadáver de una de ellas y a la otra se la da también por ahogada. Pero realmente la acción empieza poco tiempo después, cuando la Guardia Civil da por cerrado el caso y la abuela de la desaparecida no se da por satisfecha y empieza a investigar por su cuenta. Y claro, empieza a descubrir cosas.

