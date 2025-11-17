Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera «Siempre haré todo lo posible por apoyar este arte y dar voz a nuevos talentos, por proteger lo que hace que el cine sea poderoso, ojalá sin más lesiones», dijo el actor al recibir la estatuilla

«¿Cómo resumir la carrera de 45 años de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? 'Misión imposible'», dijo el director Alejandro Iñárritu este domingo, 16 de noviembre, mientras Hollywood celebraba al actor con un Óscar honorífico. Iñárritu, quien dirigió a Cruise en una película de la que todavía no se conoce el título que se estrenará en octubre de 2026, presentó a la estrella de 'Top Gun' y afirmó que su talento va más allá de las peligrosas acrobacias que lo han hecho famoso.

«No se trata de qué tan lejos corre ni qué tan alto salta», dijo Iñárritu. «Se trata de la precisión con la que decide moverse, de esas pequeñas calibraciones».

Las estatuillas del Óscar honorífico fueron entregadas a Cruise y a otras tres personas seleccionadas por la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Cruise, de 63 años, nominado al Óscar en cuatro ocasiones pero que nunca ha ganado el premio, fue elegido por su trabajo en películas como 'Risky Business', las dos entregas de 'Top Gun' y la franquicia de 'Misión: Imposible'. También se ha convertido en un destacado defensor de la industria cinematográfica ante la competencia de las plataformas de streaming y las redes sociales.

Al aceptar su premio, Cruise habló de la impresión que le causó de niño ir al cine. «De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía», dijo ante un público de personalidades como Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio y Ariana Grande. Comentó que trabajó en todo lo que pudo para conseguir dinero para las entradas de cine.

«Siempre haré todo lo posible por apoyar este arte y dar voz a nuevos talentos, por proteger lo que hace que el cine sea poderoso, ojalá sin más lesiones», dijo entre risas. Cruise se fracturó el tobillo durante el rodaje de una escena de acción en 2017.

«Hacer películas no es lo que hago. Es lo que soy», añadió Cruise.

En la gala también se rindió homenaje a Dolly Parton con el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor filantrópica, que incluye la fundación de una biblioteca que ha proporcionado más de 300 millones de libros a niños. Parton aceptó el premio por videoconferencia.

Entre los demás homenajeados se encontraban la actriz y coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas.