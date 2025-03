Comenta Compartir

En premiososcar.net resumen las posibilidades para la categoría de mejor película así: «Ganará: 'Anora'. Podría ganar: 'Cónclave'. Debería ganar: 'The Brutalist'». Nosotros, personal y ... honestamente, lo vemos diferente. Ganará: 'The Brutalist'. Podría ganar: 'Anora'. Debería ganar: 'Emilia Pérez'. Y acaso no atinemos ni uno ni otro, que estamos ante una edición especialmente abierta e incierta.

El suspense será el género de la gala de esta noche. En condiciones normales, la presencia de un título con 13 candidaturas, el máximo jamás logrado por una película en lengua no inglesa, y con la singularidad y energía de 'Emilia Pérez' (sí, mi favorita), bastaría para que arrasara. Pero tras las meteduras de pata de Karla Sofía Gascón, las polémicas, la casi no campaña de Netflix y la campaña en contra de algunos, parece que se consolará con recoger migajas, pese a su resurrección en los Cesar franceses. De hecho, el foco de interés de la noche está, más que en los premios, en la trama secundaria de qué hará y dirá, dónde y con quién estará Karla Sofía. El problema es que la alternativa a 'Emilia Pérez' no está clara. Debiera ser 'The Brutalist', cine a lo grande en ambiciones, monumentalidad y duración, aunque plantea dudas el hecho de que desde los Globos de Oro su mirada sombría al sueño americano haya pinchado en otros grandes premios. El complejo voto preferencial que se aplica al Oscar a la Mejor Película, por el que los académicos colocan las diez nominadas de mejor a peor, perjudica a las películas más polarizadas, las que están abajo en más listas (digamos que 'Emilia Pérez') y favorece a las situadas en segunda o tercera posición. Este sistema da opciones a títulos de consenso, como 'Anora' (entrañable y enfurruñada Palma de Oro, aunque sólo tenga seis candidaturas), 'Cónclave' (eficaz mas olvidable intriga vaticana) e incluso 'A Complete Unknow' (con poco recorrido más allá de sus intérpretes). La estatuilla dorada mantiene la espada en alto.

