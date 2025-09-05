Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite. Efe

La gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona

Será tres semanas después que los Premios Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que se entregan el domingo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu

C. P. S.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:03

La gala de los 40 Premios Goya de la Academia de Cine se celebrará el sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), ha anunciado el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite.

Lo ha anunciado este viernes en la presentación de los Goya en el Palau de la Generalitat junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

Los Goya se celebrarán en Barcelona tres semanas después que los Premis Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que se entregan el domingo 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu, según recoge Europa Press.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona

La gala de los Goya se celebrará el 28 de febrero en el CCIB de Barcelona