Muere Alvaro Vitali, el popular Jaimito en los años 70

Triste noticia para el mundo del cine de humor. Álvaro Vitali, el actor que interpretó al héroe popular Jaimito (Pierino en italiano), ha fallecido en roma a los 75 años de edad. Conocido por sus chistes, su sombrero de burro y su risa repetida, demostró que el humor no está regañado con la inteligencia, había sido hospitalizado hacía dos semanas en un hospital «por una bronconeumonía recidivant», según había explicado su ex mujer Stefania Corona en una reciente entrevista.

Vitali nació el 3 de febrero de 1950 y muy pequeño -a los ocho años- tuvo que irse a vivir con su abuela por las frecuentes peleas con su madre. Cuando abandonó los estudios al terminar Primaria comenzó a trabajar como electricista hasta que conoció a Federico Fellini y le cambió su vida, aunque reconoció que no sabía quién era. Con el director italiano participó en cuatro películas, 'Satyricon', 'I clowns', 'Roma' y 'Amarcord', aunque en todas ellas con papeles secundarios.

El papel que le dio la popularidad y por el que ha pasado a la historia fue el que interpretó en la serie sobre Jaimito en la década de los 70 con títulos de comedia erótica. 'Jaimito contra todos', 'Jaimito, médico del seguro' y 'Jaimito no perdona', fueron algunos de los títulos, pero el éxito efímero de este tipo de cine en el país le llevó a caer y perder el gran reconocimiento que cosechó en poco tiempo.

Una década después, el regreso de Jaimito fracasó y 'Jaimito vuelve a la escuela' no terminó de despegar, al igual que las dos siguientes cintas que no encontraron a una distribuidora que las publicara traducidas al resto del mundo.

En una entrevista en 'Corriere della Sera', confesó el caché más alto que ha llegado a cobrar por una película: 90 millones por dar vida a Paulo Roberto Cotechiño. «Estaba solo, el dinero tenía cierto valor en ese momento, ¿por qué no iba a divertirme? Si me gustaba un coche lo compraba, y con el coche venía también la mujer. Por 50 millones de liras compré el Alfa Romeo Duetto. Hoy me digo: 'Qué tontería, si los hubiera conservado, todavía los tendría», ha confesado.

Tras cobrar mucho dinero y convertirse en uno de los rostros más famosos de Italia, llegaron las vacas flacas. «Fue un mal momento, me encontré solo. Cuando el barco se hunde, los primeros que se salvan son las ratas, los muchos falsos amigos han desaparecidos, todos se han hundido. Me quedé solo, sin trabajo, el teléfono sin sonar, deprimido y no quería oír ni ver a nadie», confesó.

